Боевой робот пострелял на пляже

Военные испытали машину на жаре

Новый боевой робот "Соратник" прошел испытания в условиях, максимально приближенных к боевым. Как сообщили в пресс-службе концерна "Калашников", где и была разработана эта машина, робот передвигался и стрелял при 30-градусной жаре. Примерно такой же, какая стоит в Сирии.

На YouTube военные опубликовали видео, на котором робота выгружают из машины рядом с морским побережьем. А затем российские военные управляют машиной с помощью джойстика и из пункта управления в автомобиле. "Соратник", разъезжая по побережью, успешно поражает мишени из пулемета. Правда, в ролике не показано ведение огня из гранатомета типа АГ-17, которым робот также вооружен.

Согласно характеристикам, боевой модуль способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и при необходимости уничтожать цели, определяя их тип. Как и большинство современных роботов, "Соратник" может действовать в связке с беспилотниками и применяться в ночное время. Известен и радиус действия машины - 800 м от оператора. Ранее "Соратника" уже испытывали на полигоне Алабино зимой. Теперь робот успешно выдержал проверку жарой.