Страны третьего мира готовы с руками оторвать российские зенитно-ракетные комплексы С-400

Представители зарубежных государств выстраиваются в очередь за отечественным вооружением. Спрос не ослабевает несмотря на козни Вашингтона и угрозу распространения американских санкций на всех, кто будет иметь дело с российскими оборонными компаниями. Подобное заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита российской делегации во Вьетнам.



Глава военного ведомства напомнил, что в настоящий момент два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая противовоздушную оборону Хмеймима и Тартуса. "Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками", отметил Шойгу, и именно поэтому контракты на их поставку заключили даже власти Турции, которая входит в Североатлантический альянс.

"Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии. Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", - приводит слова министра ТАСС. По его словам, "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

Помимо Турции российские ЗРК дальнего радиуса действия стоят на вооружении еще одной страны НАТО - Греции. Афины давно и плодотворно развивают военно-техническое сотрудничество с Россией и имеют в своем распоряжении комплекс ПВО С-300ПМУ1.

Россия готова не только торговать оружием, но и делиться с другими странами ценным боевым опытом. Он пригодится тем же ближневосточным странам для отражения террористической угрозы. На данный момент Москва может проводить мастер-классы по применению боевой авиации, техники и оружия сухопутных войск, а также сил специальных операций.

При этом Шойгу намекнул, что для эффективного отражения атак армиям зарубежных стран пригодятся не только С-300 и С-400, но и комплексы ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь-С". Все это оружие применялось в Сирии и показало себя с наилучшей стороны. Ранее глава оборонного ведомства заявлял, что именно "Триумфы" и "Панцири" обеспечили превосходство российских ВКС в ходе конфликта в Сирии.

Российский министр обороны не уточнил, какие именно страны уже сейчас готовы купить ЗРК отечественного производства. Однако в прошлом году сообщалось, что власти Саудовской Аравии и Бахрейна активно интересуются "Триумфами". Теперь же газета Times of India со ссылкой на военный источник сообщила, что Россия и Индия завершают переговоры по поставке пяти дивизионов С-400 на сумму около $5,5 миллиардов.

Поскольку заявление о С-400 было сделано в ходе поездки во Вьетнам, очевидно, что одним из потенциальных покупателей являются власти этой страны. Шойгу сообщил, что Москва и Ханой подготовили план сотрудничества в военной сфере и совместных учений в 2018-2020 годах. Видимо, контракты на поставки техники станут частью этого плана.

Новейшая зенитная ракетная система большой дальности С-400 предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Она также может применяться против наземных объектов. Дальность действия системы достигает 400 км, комплекс способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Ранее стало известно о начале поставок российских ЗРК "Триумф" в Китай. Первые С-400 отправились в Поднебесную в рамках реализации заключенного контракта, напоминает телеканал "360".

