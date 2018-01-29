Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские солдаты получили новые автоматы

Ак-12. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Ак-12. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin
АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin АЕК-973. Фото: Ольга Ратькова (ИТАР-ТАСС) АЕК-973. Фото: Ольга Ратькова (ИТАР-ТАСС)
Минобороны внимательно рассмотрело средства защиты и оружие солдат

Новые образцы стрелкового оружия приняло на вооружение Министерство обороны. Об этом было объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, организованном Военно-научным комитетом Сухопутных войск. 


По теме

Российских солдат вооружат автоматами Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также моделями АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.


София Иванова, директор по внешним коммуникациям "Калашникова", подтвердила агентству РИА "Новости", что российское военное ведомство взяло новые автоматы концерна на вооружение.


Минобороны также одобрило боевую экипировку "Ратник", объединяющую современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - всего порядка 10 подсистем.


Планируется, что все военнослужащие Сухопутных войск будут обеспечены этими комплексами к 2020 году.


Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинская техника разваливается на ходу

Солдаты Незалежной большую часть времени проводят за ремонтом транспорта

До конца света осталось меньше года

Очень скоро все живое исчезнет навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей