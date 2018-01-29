Минобороны внимательно рассмотрело средства защиты и оружие солдат

Новые образцы стрелкового оружия приняло на вооружение Министерство обороны. Об этом было объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, организованном Военно-научным комитетом Сухопутных войск.





Российских солдат вооружат автоматами Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также моделями АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.





София Иванова, директор по внешним коммуникациям "Калашникова", подтвердила агентству РИА "Новости", что российское военное ведомство взяло новые автоматы концерна на вооружение.





Минобороны также одобрило боевую экипировку "Ратник", объединяющую современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - всего порядка 10 подсистем.





Планируется, что все военнослужащие Сухопутных войск будут обеспечены этими комплексами к 2020 году.



