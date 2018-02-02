Армию усилят "реактивными" танками

В Вооруженных силах нашли замену подзадержавшейся "Армате"

В ближайшее время на вооружение российской армии может поступить модифицированная версия хорошо забытого танка Т-80. Вспомнить о нем вынудили задержки в разработке танка нового поколения Т-14 "Армата".



"Уралвагонзавод" провел глубокую модернизацию танка до уровня Т-80БВМ. В настоящий момент полным ходом идут его испытания, которые должны завершиться в начале этого года. Контракт на поставку обновленных машин в объеме двух батальонов был заключен еще в прошлом году. Если все пойдет успешно, бронетанковые войска будут получать Т-80БВМ и в дальнейшем, передает "Свободная пресса".

В Сухопутных войсках России на хранении находятся 4 тыс. 700 танков Т-80 различных модификаций. Если хотя бы тысяча из них пригодна для модернизации, "Уралвагонзавод" можно надолго загрузить заказами.

Т-80 (а точнее, его модификация Т-80БВ) был разработан в 1970-е гг. на Кировском заводе в Ленинграде. Боевая машина была принята на вооружение в 1985-м, после чего танк не подвергался никаким конструкторским изменениям. Кировский завод занимался не только танкостроением, но и производством газотурбинных силовых установок. Поэтому на танк установили газотурбинный двигатель (ГТД). Поскольку турбореактивные двигатели, применяющиеся в авиации, это разновидность ГТД, то и Т-80 окрестили "реактивным" танком.

Такое инженерное решение позволило увеличить скорость танка до 75 км/ч, а также повысить плавность хода и силовые характеристики. Двигатель работал на любом жидком топливе и прекрасно заводился при любой погоде.

Но у танка есть два недостатка. Во-первых, он восприимчив к большой запыленности засасываемого в воздухозаборник воздуха. Эту проблему конструкторам удалось нейтрализовать в достаточной степени. Во-вторых, у ГТД очень большой расход топлива, из-за чего уменьшается запас хода. По шоссе Т-80 без дозаправки может пройти 350-400 км, по пересеченной местности - 250-300 километров. У дизельного Т-72 эти показатели таковы: 500-700 км и 320-650 километров.

У Т-80БВМ по сравнению с предыдущей модификацией на 5 т (до 48 т) возросла масса за счет дополнительного бронирования. Установлен новый газотурбинный двигатель мощностью 1 тыс. 250 л.с., что на 150 л.с. превышает мощность прежнего. На машине усилена лобовая бронезащита, а также установлены новейшие противокумулятивные экраны.

Огневая мощь танка также увеличена. На нем установили современный прицел "Сосна-У", пушку 2А46М-1 заменили на более эффективную модификацию 2А46М-4, улучшили жесткость конструкции и точность стрельбы. Гладкоствольная пушка калибра 125 мм может стрелять всеми существующими боеприпасами, а также с ее помощью можно запускать управляемые противотанковые ракеты. К пушке "прилагаются" два пулемета, имеющие калибры 7,62 и 12,7 миллиметра. В результате по боевой эффективности Т-80БВМ сравнялся с танком Т-72Б3.