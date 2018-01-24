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"Армату" ждут в войсках через два года

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Машины получат Западный и Южный военные округа

Долгожданный танк-легенда Т-14 "Армата" уйдет в серию через два года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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По его словам, для военных изготовят сразу несколько сотен машин. Часть из них отправят в подмосковное Одинцово, в расположение 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. Часть - в 20-ю гвардейскую общевойсковую армию со штабом в Воронеже. И, наконец, покатаются на "Арматах" танкисты из 8-й гвардейской общевойсковой армии со штабом в Новочеркасске в Ростовской области.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Т-14 логично начнет свою службу на самых беспокойных направлениях - западном и южном. С одной стороны блок НАТО, постоянно продвигающийся на восток, с другой - беспокойный Донбасс с непрекращающейся гражданской войной.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По данным источника, уже во второй половине этого года должна завершиться поставка в войска опытно-промышленной партии танков "Армата". Они и будут испытываться два года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее стало известно, что российский танк нового поколения все-таки вошел в Госпрограмму перевооружения на 2018-2025 гг. наряду с остальными машинами на платформе "Армата". До этого поставки Т-14 в войска неоднократно переносились. Так, в апреле 2016 г. заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халиков заявил, что первые сто танков отправят в войска в 2017-2018 годах. Однако пока этого так и не произошло. Машину видели только на парадах и выставках.

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova

Александр ИЛЬИН
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