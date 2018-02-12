Пушка "Арматы" не дает покоя американцам
Россия похоронила проекта "суперпушки" 2А66, однако использовала новые технологии для создания 2А82, которой вооружена "Армата". К такому выводу пришел эксперт по вопросам обороны Чарли Гао на страницах небезызвестного специализированного американского издания The National Interest.
Эксперт напомнил, что пушка создавалась специально для уничтожения перспективных бронемашин НАТО. От своей предшественницы 2А46 она отличалась усовершенствованным дульным тормозом, который был предназначен для отвода газов мощных подкалиберных снарядов. Увеличена была и длина ствола пушки. Для 2А66 разработали новую серию боеприпасов с использованием обедненного урана. Бронебойные снаряды должны были прошивать американские "Абрамсы" как картон. Однако все решили деньги. Оказалось, что из-за новых технических характеристик пришлось увеличить объемы зарядной каморы. И в результате была полностью исключена возможность зарядить пушку классическим 125-миллиметровым снарядом. Военные осознали, что армия просто не потянет переход на новые снаряды, – затраты при этом будут колоссальные. Новые пушки получили только прототипы танков "Объект 188", "Объект 187" и 490A.
А для "Арматы" и модернизированных Т-90АМ в итоге была разработана пушка 2А82, которая по своим характеристикам превосходит 2А46 и при этом может стрелять 120-миллиметровыми снарядами.
Осталось только дождаться того момента, когда "Армата" все-таки перестанет быть выставочным и парадным танком и наконец поступит в войска. По последним данным, машина уйдет в серию через два года. Для военных якобы изготовят сразу несколько сотен машин, причем первые Т-14 получат Западный и Южный военные округа.
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