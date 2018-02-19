Отечественные конструкторы способны самостоятельно создать авианесущий крейсер

В ближайшее время в России не появятся авианосцы собственного производства. На это понадобится больше 10 лет, поскольку строительство авианесущих крейсеров – недешевое удовольствие, заявил в интервью корреспонденту ТАСС гендиректор Невского проектно-конструкторского бюро Сергей Власов: "Конечно, это все недешево, но эти деньги не за полгода тратятся, а расходуются 10-12 лет. Если цену авианосца разложить по годам, то, в принципе, все возможно".

Между тем эксперт не сомневается, что российским конструкторам под силу создание подобных кораблей. "Мое личное мнение таково — мы можем нормально, как говорится, не спеша строить корабли любого размера — авианесущий, универсальный десантный и любой другой, при наличии желания и определенных возможностей", – поделился Власов и в конце добавил, что есть как сторонники, так и противники в этом вопросе. Однако чье мнение перевесит, сложно предположить. "Но наверное, настало время поставить принципиальную точку в этих разногласиях", – завершил свое интервью эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство российских вертолетоносцев начнется в 2020 году. Такой договоренности достигли Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация. Исполнителем госзаказа был выбран санкт-петербургский завод "Северная верфь". Ожидалось, что корабль такого класса российский флот получит уже в 2022 году.