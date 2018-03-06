Разбившийся Ан-26 был надежным самолетом
Ан-26, разбившийся во вторник в Сирии, широко использовался в ВКС РФ. Фактически турбовинтовой самолет Антонова, принятый на вооружение еще в 1973 г., является основным легким военно-транспортным самолетом российской авиации.
Как отмечают эксперты, несмотря на то что машину сняли с производства более 30 лет назад, ее ресурс успешно продлевался. То же самое можно сказать о стратегическом бомбардировщике Ту-95, который вообще летает с 1956 года.
По словам заслуженного летчика-испытателя России Магомеда Толбоева, Ан-26 – великолепный самолет, который никогда не падал. А что случилось, сказать сложно, нужно ждать результатов расследования.
Стоит отметить, что за месяц это уже вторая катастрофа самолетов КБ Антонова. Так, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский Ан-124. Вместе с экипажем погиб 71 человек. Причиной ЧП признали ошибку пилота. Авария в Хмеймиме во вторник, по предварительным, данным унесла жизни 32 человек.
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