Эксперты недоумевают, как такое могло произойти

Ан-26, разбившийся во вторник в Сирии, широко использовался в ВКС РФ. Фактически турбовинтовой самолет Антонова, принятый на вооружение еще в 1973 г., является основным легким военно-транспортным самолетом российской авиации.

Как отмечают эксперты, несмотря на то что машину сняли с производства более 30 лет назад, ее ресурс успешно продлевался. То же самое можно сказать о стратегическом бомбардировщике Ту-95, который вообще летает с 1956 года.

По словам заслуженного летчика-испытателя России Магомеда Толбоева, Ан-26 – великолепный самолет, который никогда не падал. А что случилось, сказать сложно, нужно ждать результатов расследования.

Стоит отметить, что за месяц это уже вторая катастрофа самолетов КБ Антонова. Так, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский Ан-124. Вместе с экипажем погиб 71 человек. Причиной ЧП признали ошибку пилота. Авария в Хмеймиме во вторник, по предварительным, данным унесла жизни 32 человек.