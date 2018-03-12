Россия показала главный козырь артиллерии

Высокоточное оружие страны попало на видео

Минобороны России продемонстрировало артиллерийскую стрельбу снарядами "Краснополь" на Лужском полигоне, где проходили учения войск Западного военного округа.

На кадрах показано, как к выстрелу высокоточным управляемым снарядом подготавливают самоходную гаубицу "Мста-С". После необходимых процедур происходит залп. В результате цель успешно поражена.

Отмечается, что именно этим снарядом в Сирии были уничтожены боевики, которые обстреляли базу в Хмеймиме 31 декабря.

"Краснополь" – высокоточный управляемый снаряд калибра 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%, что делает этот боеприпас эффективнее сотни других, обычных. Стоимость одного такого экземпляра составляет $70 тысяч. Серийное производство идет на Ижевском оружейном заводе.