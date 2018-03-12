Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия показала главный козырь артиллерии

Фото: mil.ru
Высокоточное оружие страны попало на видео

Минобороны России продемонстрировало артиллерийскую стрельбу снарядами "Краснополь" на Лужском полигоне, где проходили учения войск Западного военного округа.

На кадрах показано, как к выстрелу высокоточным управляемым снарядом подготавливают самоходную гаубицу "Мста-С". После необходимых процедур происходит залп. В результате цель успешно поражена.

Отмечается, что именно этим снарядом в Сирии были уничтожены боевики, которые обстреляли базу в Хмеймиме 31 декабря.

"Краснополь" – высокоточный управляемый снаряд калибра 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%, что делает этот боеприпас эффективнее сотни других, обычных. Стоимость одного такого экземпляра составляет $70 тысяч. Серийное производство идет на Ижевском оружейном заводе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне увернулись от санкций

Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется

США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей