Россия показала главный козырь артиллерии
Минобороны России продемонстрировало артиллерийскую стрельбу снарядами "Краснополь" на Лужском полигоне, где проходили учения войск Западного военного округа.
На кадрах показано, как к выстрелу высокоточным управляемым снарядом подготавливают самоходную гаубицу "Мста-С". После необходимых процедур происходит залп. В результате цель успешно поражена.
Отмечается, что именно этим снарядом в Сирии были уничтожены боевики, которые обстреляли базу в Хмеймиме 31 декабря.
"Краснополь" – высокоточный управляемый снаряд калибра 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%, что делает этот боеприпас эффективнее сотни других, обычных. Стоимость одного такого экземпляра составляет $70 тысяч. Серийное производство идет на Ижевском оружейном заводе.
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