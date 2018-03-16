"Уран-9" поступит в войска

Испытания боевого робота завершатся уже в этом году

Проверенный в Сирии боевой робот "Уран-9" во всех отношениях устроил военных. 12-тонный штурмовик танков из подмосковного Нахабино выиграл конкурентную борьбу и будет принят на вооружение вместе с компактной "Нерехтой".

Как заявил в интервью "Интерфаксу" начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов, государственные испытания "Уран-9" пока продолжаются, но завершатся в ближайшее время.

По теме Убийцу танков возьмут в армию

В феврале учебный бой робота на подмосковном полигоне в "Алабино" показал телеканал "Звезда". Машина лихо разъезжала по грязи и метко расстреливала из 30-мм автоматической пушки горы покрышек. Отдельного внимания заслуживает пункт управления "Ураном" – бронированной "КамАЗ", в котором находится оператор. Благодаря встроенным камерам, специалист ведет бой, как в компьютерной игре. Достаточно дотронуться до мишени на сенсорном экране, и робот открывает огонь.

А вооружение у него серьезное. Кроме пушки и пулемета, робота можно оснастить четырьмя противотанковыми ракетами 9С120 "Атака" или таким же количеством противовоздушных ракет 9К33 "Игла". Машина может вести бой как с танками, так и вертолетами противника или беспилотниками.

Слабым местом этого робота, как и любой другой радиоуправляемой машины эксперты называют необходимость стационарной базы, то есть того самого "КамАЗа". Между роботом и пунктом управления должна быть видимость. Неизвестно, пройдет ли сигнал сквозь здания, густой лес. В этом большая разница между "Ураном-9" и беспилотным летательным аппаратом, который благодаря большой высоте может управляться на расстоянии десятков или даже сотен километров, в том числе при помощи спутника.

Тем не менее, российские инженеры совместно с с военными постепенно увеличивают автономность работы боевых роботов. Уже сейчас тот же "Уран-9" может быть полезным в войсках. По данным СМИ, их предполагается использовать, в частности, для охраны периметра баз стратегических ракетных сил. Неслучайно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума "Россия – страна возможностей", заявил, что серийное производство боевых роботов может начаться в этом году.



