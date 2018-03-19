Боевики сбили Су-24 в Сирии

Самолет сгорел еще в воздухе

Боевики группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили сирийский бомбардировщик Су-24. Это произошло в Восточном Каламуне недалеко от Дамаска, вокруг которого уже давно не утихают бои.

Видео с падением самолета опубликовал Telegram-канал Directorate 4. На нем виден сильный взрыв, затем машина, объятая пламенем, камнем падает вниз.

По данным издания Al Masdar, самолет упал на территорию, которая контролируется сирийскими военными, однако о судьбе летчика пока ничего не известно.

В Восточном Каламуне продолжаются боестолкновения между правительственными войсками и исламистскими группировками. В частности, "Джейш Тахрир аш-Шам" воюет на стороне "Джебхат ан-Нусры" и как раз недавно начала наступление. Террористы широко применяют "джихадмобили", начиненные взрывчаткой. Так, в субботу в районе Джизрин в Восточной Гуте смертник атаковал позиции сирийских военных. Фотографию мощного взрыва опубликовали сирийские СМИ.

Не утихают бои в районе Кадам на юге Дамаска. От рук джихадистов запрещенного "Исламского государства", по данным Directorate 4, погибло 25 солдат сирийской армии. Уничтожены два танка Т-72.

По боевикам работает артиллерия, авиация и действуют танковые подразделения. Сирийское командование сообщило, что им удалось выбить противника из городов Джисрин и Райхан. Однако обстановка все равно тяжелая. Восточную Гуту продолжают покидать мирные жители.

Ранее исламисты сообщили, что готовы начать прямые переговоры с Россией и Дамаском под эгидой ООН. Однако заявили, что не потерпят размещения на территориях, которые считают своими, правительственных сил. Вряд ли такой вариант устроит Дамаск и Москву.

Тем временем к Восточной Гуте осторожно подбираются США, которых победа Асада совершенно не устраивает. До этого Пентагон грозился нанести авиаудар по сирийским подразделениям в случае применения сирийской авиацией химического оружия. Однако Москва дала понять Вашингтону, что нанесет ответный удар и считает происходящее провокацией.