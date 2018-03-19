"Ядерный танк" СССР даст фору современным

Только эта машина пройдет по радиоактивному пеплу

Тема холодной войны и противостояния двух сверхдержав в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ. Сначала американцы объявили о перевооружении своих стратегических сил и создании маломощных ядерных зарядов. А затем Россия явила миру сразу несколько впечатляющих разработок, включая настоящее "оружие апокалипсиса" – беспилотный подводный аппарат на атомной установке.

Эксперты рассуждают о новом витке гонки вооружений, хотя в обеих странах ее и отрицают. Тем не менее проекты, задуманные в ожидании ядерной войны в середине прошлого века, приобретают просто какую-то зловещую актуальность.

Гиперзвуковой глайдер, атакующий противника из космоса, ракеты на ядерной установке – все это было задумано еще при СССР, когда военные ждали ракетную атаку в любой момент.

В это суровое время был задуман и испытан "Объект 279" – тяжелый советский танк, который должен был прорвать оборону противника после ядерных бомбардировок. В советском командовании справедливо полагали, что выиграть войну одними бомбами и ракетами не получится.

Машина, сохранившаяся в единственном экземпляре в музее в Кубинке, больше похожа на летающую тарелку на четырех гусеницах, чем на традиционный танк. И этому есть простое объяснение: эллипсообразная форма должна была уберечь машину от волны ядерного взрыва.





Уровень защиты танка поражает воображение: толщина некоторых участков литой брони достигает 319 миллиметров. Вдобавок машину оберегали противоосколочные и противофугасные экраны. "Двести семьдесят девятый" выдерживал попадание 122-миллиметрового бронебойного снаряда, не говоря уже о 90-миллиметровом кумулятивном.

Чтобы танк не превратился в глыбу железа, которую невозможно сдвинуть с места, толщину брони сделали разной. В некоторых местах она всего 50 мм, в других – в шесть раз больше. Вся броня состоит из четырех бронированных элементов. По оценке экспертов, "Объект 279" защищен в два раза лучше, чем тяжелый танк Т-10, и в пять раз лучше, чем Т-34.

При этом "ядерный танк" весит столько же, сколько тяжелый ИС-4 времен Великой Отечественной – 60 тонн. Тысячесильный дизельный двигатель разгоняет машину по шоссе до 55 км/час. А по проходимости машина благодаря четырем гусеницам может дать фору любому современному танку.





Удельный вес на грунт у "тарелки" всего 0,6 кг на сантиметр, как у легкого танка. Машина должна была проехать по воронке ядерного взрыва, через взрыхленный грунт, грязь, болота и завалы. Судя по испытаниям, "Объект 279" справлялся, но у него возникли проблемы с маневренностью из-за четырех гусениц. Чтобы повернуть, танкистам приходилось затрачивать массу усилий, и на это уходило колоссальное количество времени.

Предполагалось, что эти машины пройдут первыми, а уже за ними последуют более маневренные средние танки. "Объект 279" должен был появиться в пепле ядерного взрыва и добить уцелевшего противника, проложив дорогу остальным. Для прорыва обороны машину вооружили 130-миллиметровой пушкой с механизмом заряжания. Скорострельность орудия – до пяти выстрелов в минуту, приличный показатель и для современного танка. Система управления огнем также продвинутая по тем временам: оптический дальномер, комплекс автоматического наведения и ночного видения, инфракрасный прожектор. Настоящая "Армата" 1960-х.

В качестве второго оружия на "Объект 279" поставили 14,5-миллиметровый пулемет Владимирова с полуавтоматическим механизмом заряжания, механизированной укладкой и стереоскопическим прицелом. Вполне достойное усиление.

Поскольку действовать машине предстояло в условиях радиоактивного заражения, ее оснастили химической, биологической и противоядерной защитой экипажа. Специальная система создавала в танке избыточное давление и исключала попадание внутрь зараженного воздуха. Считалось, что танк мог пройти сразу после взрыва через эпицентр, особо там не задерживаясь.

Но проверить это на практике, к счастью, не удалось. Всего было построено три танка "Объект 279", после чего Никита Хрущев проект завернул, хотя машину успешно испытали. СССР окончательно сконцентрировался на средних танках, которые по своим характеристикам стали наступать на пятки тяжелым, а весили намного меньше. Вдобавок строить "ядерный танк" было слишком дорого из-за сложной брони и механики. Наконец, наступила "оттепель" и длительная разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Но сейчас о машине просто грех не вспомнить, тем более что ничего подобного на вооружении России нет. Справятся ли с такими специфическими боевыми задачами Т-90 или "Армата"? Вряд ли, хотя в обычном бою они будут на порядок лучше.

Современная "Армата" весит 48 т при мощности двигателя 1 тыс. 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе – порядка 80 км/час. Маневренность просто запредельная, судя по демонстрационным видео. Экипажу в Т-14 намного комфортнее, машина оснащена комплексами активной и динамической защиты. Но как все это будет работать в условиях ядерной войны? Возможно, 30-сантиметровая защита "двести семьдесят девятого" станет намного эффективнее всех этих продвинутых электронных комплексов, которые просто перестанут функционировать. После ядерного взрыва никто не будет бегать с "Джавелинами", летать на самолетах и вертолетах также станет крайне опасно. "Проект-279" в беспилотном варианте вполне мог быть стать своеобразной "машиной апокалипсиса", медленно и неуклонно продвигающейся на территорию обескровленного противника.