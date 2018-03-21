Немцы готовили супертанк для СССР

Мышонок грозился показать русским "кузькину мать"

Перед началом Второй мировой войны милитаристская Германия была охвачена манией гигантизма. Достаточно вспомнить железнодорожную артиллерийскую систему "Дора" калибром 807 мм, которую обслуживало 250 человек.

Военная машина Адольфа Гитлера неустанно работала до самой капитуляции. Под давлением военных ученые пытались создать оружие, которое бы позволило переломить ход войны. И у немцев были все шансы. Страшно представить, чтобы было бы, если Вермахт получил ракеты "Фау-2" в начале войны, а не осенью 1944-го. Берлин не успел разработать еще более совершенную ракету, равно, как и ядерную бомбу. За немцев это сделали другие.

Один из самых одиозных проектов нацистской Германии – тяжелейший танк в истории человечества "Маус", что переводится с немецкого, как мышонок. Проект лично одобрял Гитлер, он же давал указания об изменениях конструкции, после которых машина была оснащена максимально возможной защитой. Гигантская машина весом в 189 тонн должна была прорывать оборону советских войск, сея страх и разрушения. На деле же танк был построен лишь в двух экземплярах и никогда не использовался в деле.

Полноразмерный деревянный макет представили фюреру в мае 1943 года, а его ходовые испытания начались зимой того же года. Проект был засекречен, на танке даже нарисовали на всякий случай серп и молот, чтобы ввести в заблуждение шпионов. О том, что это дело рук немцев, говорят фотоснимки с испытаний. Видимо, лазутчики должны были подумать, что это трофейный советский танк.

Машина получила 44-литровый тысячесильный двигатель BMW, предположительно, от торпедного катера. По другим данным, серийный авиационный карбюраторный "Даймлер-Бенц" МВ 509.

Исполин неплохо, хотя и медленно передвигался по пересеченной местности, однако не мог пройти по автодорожным мостам, как это делали "Тигры" и "Пантеры". Поэтому переправлять машины предполагалось попарно по дну реки. "Маус" герметизировали и запускали под воду без экипажа. Управление осуществлялось по кабелю от другого "Мауса" на берегу.

Можно представить представить, как "супертяжи" бы форсировали Днепр или Волгу. Одно прямое попадание авиабомбы могло оставить немцев сразу без двух машин. В Вермахте это прекрасно понимали. Возможно, поэтому до передовой эти танки так и не доползли. В 1945 году при приближении советских войск немцы решили взорвать обе машины, чтобы они не достались русским.

От взрыва сильно пострадала только одна. Командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии Яков Федоренко распорядился собрать из двух танков один, который в настоящее время и находится в Кубинке. Двигатель демонтирован, и скорее всего давно разобран на части.

На первый взгляд "Маус" – это сплошной кусок брони. Мощная защита спереди и сзади плюс возможность навесить дополнительные звенья. По бокам массивные экраны, закрывающие гусеницы. Ничего не откидывалось и не отодвигалось, поэтому ремонт танка мог превратиться в настоящую проблему. Все, что можно было сделать без посторонней помощи – отрегулировать натяжение гусениц спереди.

Гусеницы устроены необычным образом. Колеса спаренные, а на каждой тележке по четыре катка. Ширина траков – 1100 мм, для сравнения, у тяжелого "Тигра" – 725 мм. Это позволяло "Маусу" достичь довольно низкого удельного давления на грунт, не намного больше, чем у других тяжелых немецких танков.

"Маус" был вооружен сразу двумя пушками калибров 128-мм и 75-мм. Плюс соосным пулеметом. Рассматривалась возможность оснащения махины 20-мм зенитными орудиями. Стрелок должен был просто направить стволы в небо и ждать, пока пролетит советский самолет. Обзор в "крепости на гусеницах" оставлял желать лучшего.

Еще во время войны немцы осознали несостоятельность идеи огромного танка. Машина была отличной мишенью для авиации и артиллерии. "Маус" был медленным и неповоротливым, по шоссе машина проезжала лишь 20 км за час, в два раза меньше, чем "Тигр". Танкисты бы с ней замучились на марше. Тем более, идея сверхтяжелого танка не оправдана сейчас в эру ракетного оружия, когда ни одна бронированная "махина" не может себя чувствовать защищенной.