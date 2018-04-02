Москва ускорит поставку С-400 в Турцию
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудят в Анкаре покупку зенитных комплексов С-400, которая должна состояться в 2019-2020 годах. При этом Москва предпримет усилия, чтобы сократить сроки поставки.
Третьего и четвертого апреля российский лидер будет находиться в турецкой столице с официальным визитом. И как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова, большое внимание на переговорах уделят международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству.
По теме
В конце прошлого года стало известно, что Турция заключила с Россией контракт на покупку четырех дивизионов С-400 на $2,5 миллиарда. При этом 45% от этой суммы турки выплачивают в качестве аванса, а остальные 55% – это российские кредитные средства.
В середине марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара решила приобрести комплексы ПРО у государства, не входящего в НАТО. Как пишет "Газета.Ru", цитируя министра, страна не имела системы ПВО, а с покупкой оружия в США были проблемы из-за сомнений в Конгрессе. Нужно было "купить у кого-нибудь". Но если американское правительство даст гарантию, что Конгресс одобрит покупку ЗРК Patriot, Турция возьмет их.
Стоит отметить, что Турция входит в НАТО и интегрировать российские С-400 в систему ПРО альянса у нее не получится. Контракт вызвал понятное неудовольствие в Вашингтоне. Сами США из-за обострения отношений с Турцией из-за курдов в Сирии не спешат продавать свои комплексы союзнику.
Моряков "Норда" перековывают в украинцев
Российским рыбакам в Незалежной пытаются навязать паспорта с трезубцем
Собчак проиграла обматерившему ее обидчику
Следователи посчитали грубые слова о журналистке приличными
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина