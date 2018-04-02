Москва ускорит поставку С-400 в Турцию

В будущем году турки получат первые ракеты

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган обсудят в Анкаре покупку зенитных комплексов С-400, которая должна состояться в 2019-2020 годах. При этом Москва предпримет усилия, чтобы сократить сроки поставки.

Третьего и четвертого апреля российский лидер будет находиться в турецкой столице с официальным визитом. И как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова, большое внимание на переговорах уделят международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству.

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В конце прошлого года стало известно, что Турция заключила с Россией контракт на покупку четырех дивизионов С-400 на $2,5 миллиарда. При этом 45% от этой суммы турки выплачивают в качестве аванса, а остальные 55% – это российские кредитные средства.

В середине марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара решила приобрести комплексы ПРО у государства, не входящего в НАТО. Как пишет "Газета.Ru", цитируя министра, страна не имела системы ПВО, а с покупкой оружия в США были проблемы из-за сомнений в Конгрессе. Нужно было "купить у кого-нибудь". Но если американское правительство даст гарантию, что Конгресс одобрит покупку ЗРК Patriot, Турция возьмет их.

Стоит отметить, что Турция входит в НАТО и интегрировать российские С-400 в систему ПРО альянса у нее не получится. Контракт вызвал понятное неудовольствие в Вашингтоне. Сами США из-за обострения отношений с Турцией из-за курдов в Сирии не спешат продавать свои комплексы союзнику.