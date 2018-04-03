"Ржевская мясорубка" до сих пор вызывает вопросы

Красная армия отбила у немцев город чудовищной ценой

Семьдесят пять лет назад перевернулась одна из самых кровавых страниц в истории Великой Отечественной войны – завершилась Ржевская битва. Еще ее справедливо называют "ржевской мясорубкой". Это жутко представить, но солдаты воевали буквально на "полях смерти", задыхаясь от трупного запаха своих же погибших однополчан. Хоронить не было никакой возможности – немцы простреливали поля. Воспоминания ветеранов страшнее любого фильма ужасов.

Вместе с тем наступление на занятый немцами Ржев – одна из самых спорных операции в истории войны. Ряд историков считает, что в огромных потерях Красной армии – порядка 400 тысяч человек – виновато бездарное советское командование и лично Сталин, который опасался, что немцы вновь начнут наступление на Москву. Поэтому он безжалостно бросал сибирские части под огонь немецкой группы армий "Центр" – практически все они полегли.

Но задачу выполнить удалось. Немцы ушли из Ржева, а так называемый Ржевско-Вяземский выступ, или плацдарм, который немцы собирались использовать для наступления на Москву, прекратил свое существование. Не осталось у гитлеровцев и резервов для переброски войск под Сталинград, где параллельно шла другая великая битва.





Но какой ценой этого удалось достичь. Четыре наступательные операции захлебывались в крови. Позже ветеран и историк Петр Михин напишет, что если бы вместо шести необеспеченных операций, "в каждой из которых для победы не хватало чуть-чуть", были бы проведены одна-две сокрушительные, не было бы ржевской трагедии.

Гитлеровцы были лучше вооружены, обеспечены новейшей военной техникой. У советских артиллеристов зачастую было по несколько снарядов, которые приберегали для танков и экономили боеприпасы, когда наступала пехота.

Немцев поддерживали танки PzKpfw IV, бронетранспортеры SdKfz 25. На тот момент это были самые современные машины. А вот Т-34-76 еще требовали доработки, но и их не хватало. Кстати, в ходе Ржевско-Сычевской операции летом 1942 г. проходила одна из крупнейших танковых битв Второй мировой. С обеих сторон в ней участвовали 1,5 тысячи машин.

У немцев во время боев лучше работала связь. По рации они оперативно вызывали авиацию, корректировали огонь артиллерии. Все это будет у Красной армии. Но потом. В время "ржевской мясорубки" красноармейцы воевали, словно в аду. Потери тут же восполняли новобранцы. В основном неподготовленные деревенские жители, которым приходилось учиться прямо в бою. Отступать было некуда. Позади стояли бойцы заградотрядов, вооруженные автоматами и пулеметами, которых так не хватало на передовой.

Ветераны вспоминают, как бои шли буквально за каждый бугорок. В некоторые подробности даже верится с трудом. Река Бойня рядом со Ржевом становилась красной от крови. Порой солдат начинало охватывать равнодушие, и они тысячами погибали в болотах, лесах и полях Тверской области.

В то же самое время Ржевская битва не была избиением, атаковали не только русские, как это иногда подают в статьях и кинематографе. Немецкий ветеран Август фон Кагенек в своей книге "Война на востоке" писал о наступлении 18-го пехотного полка вермахта, которое захлебнулось из-за сокрушительного огня советской артиллерии в августе 1942-го. В мясорубку попали все.

"Невообразимо это количество артбатарей и ракетных установок всевозможных типов, неописуемый звук "Катюш". Как минимум, от сорока до пятидесяти стреляли одновременно. Бомбардировщики и истребители-бомбардировщики приходили и уходили с резким звуком моторов. Мы никогда еще не видели такого в России", – пишет историк.





Одной из самых засекреченных операций стала "Марс", или Ржевско-Сычевская стратегическая операция, которой лично руководил Георгий Жуков. Перед легендарным военачальником поставили цель – разгромить 9-ю немецкую армию, составляющую основу группы армии "Центр".

По версии некоторых историков, немцы узнали о готовящемся наступлением, причем в Кремле заведомо решили "сдать" Жукова, чтобы затем неожиданно взять в кольцо армию Паулюса под Сталинградом.

Четвертого ноября 1942 г. советский разведчик "Гейне – Макс", который по легенде был эмиссаром прогерманской организации "Престол", отправил немцам радиограмму о готовящейся операции. Таким образом, гитлеровцы узнали о готовящемся наступлении и отразили его.

Девятую армию русские так и не разгромили, а потери были огромны. По данным американского историка Дэвида Гланца, за три недели операции "Марс" советские войска потеряли около 100 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 235 тысяч было ранено. По официальным советским данным, Красная армия лишилась 42 тысяч человек. Историк Александр Орлов приводит другие цифры: 70 тысяч человек убитыми. Кто ближе к правде, точно не известно. Но в любом случае это один из самых страшных эпизодов "ржевской мясорубки".





Двадцатого декабря 1942 года Жуков приказал прекратить наступление. Справедливости ради стоит сказать, что о "радиоигре" разведчиков он ничего не знал и старался выполнить приказ главнокомандующего.

Немцы тоже понесли серьезнейшие потери. В вермахте приняли решение оставить Ржев и отступить на заранее подготовленные позиции. Гитлеровцы вывезли технику, военное имущество. На запад они угнали якобы "по собственному желанию" тысячи мирных жителей.

Перейдя в наступление, войска Красной армии обнаружили лишь арьергард 9-й армии, который создавал видимость присутствия основной части войск. Город удалось вернуть. Но о полном разгроме немцев не могло быть и речи – они организованно отступили. Однако в Москве объявили об успехе операции. Сталина лично поздравил британский премьер Черчилль.

Символично, что 5 марта, после освобождения Ржева, Сталину было присвоено звание маршала Советского Союза. А в августе 1943-го главнокомандующий сам прибыл в город, откуда немцы собирались во второй раз штурмовать Москву.

Ржевская битва до сих пор является предметом спора историков. Часть из них считает, что если бы не жертва советского народа, Сталинград бы не устоял, а немцы бы твердо обосновались на Кавказе. Другие полагают, что советское командование совершило настоящее преступление против собственного народа, бездарно организовав наступление на Ржев. А точных данных о потерях Красной армии и вермахта в этой битве до сих пор нет. В местах сражений до сих пор находят немецкие блиндажи и останки солдат.