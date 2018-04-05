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В Корее разбился истребитель F-15

Кадр youtube.com
До этого в Неваде упал F-16

Южнокорейский F-15К американского производства потерпел крушение в 300 км от Сеула. В истребителе находились два пилота. Их судьба выясняется.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Рёнхап", самолет вылетел с военной базы в Тэгу, выполнил плановый полет, однако обратно так и не вернулся. По предварительным данным, в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто самолет врезался в гору.

Это уже вторая за два дня катастрофа истребителя американского производства. Как пишет Military.Com, в среду в Неваде на базе Неллис разбился F-16, выполняя тренировочный полет, о состоянии летчика ничего не сообщается.

Александр ИЛЬИН
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