В Корее разбился истребитель F-15

До этого в Неваде упал F-16

Южнокорейский F-15К американского производства потерпел крушение в 300 км от Сеула. В истребителе находились два пилота. Их судьба выясняется.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Рёнхап", самолет вылетел с военной базы в Тэгу, выполнил плановый полет, однако обратно так и не вернулся. По предварительным данным, в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто самолет врезался в гору.

Это уже вторая за два дня катастрофа истребителя американского производства. Как пишет Military.Com, в среду в Неваде на базе Неллис разбился F-16, выполняя тренировочный полет, о состоянии летчика ничего не сообщается.