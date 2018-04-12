Маленькие дроны доведут С-400 "до ручки"

Пентагон ускорил испытания "гремлинов"

Американцы впервые испытали рой мини-беспилотников, которые выматывают систему ПРО противника. В СМИ их уже называют "гремлинами", собственно, так и называется проект, который разрабатывается в Управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

Видео запуска дрона с борта C-130 Hercules опубликовал портал Giphy. На нем видно, как небольшой дрон спускается на тросике из грузового люка, а затем ролик обрывается.

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Судя по всему, после этого у беспилотника должен включиться двигатель. Хотя, возможно, в Пентагоне еще не дошли до этого этапа.

К 2030 г. "гремлины" станут "маленькими помощниками летчиков". Вооруженные средствами радиоэлектронной борьбы, они начнут "запутывать" радары наземных зенитно-ракетных комплексов, которые растратят на назойливых дронов все дорогостоящие ракеты. При этом самолеты ВВС США останутся неуязвимыми. После атаки оставшихся "в живых" дронов подберет другой самолет.

Российские военные не понаслышке знакомы с проблемой противодействия маленьким дронам. Еще не забыта рождественская атака боевиков на авиабазу "Хмеймим", когда самодельные БПЛА едва не разбомбили самолеты ВКС РФ. Для отражения подобной атаки для ЗРК "Панцирь-С1" даже разработали специальные относительно дешевые ракеты, которые будут применять именно против дронов. Правда, американские "гремлины", несомненно, будут намного умнее своих сирийских "самопальных" собратьев.