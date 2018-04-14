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Пентагон отмахнулся от сирийских сил ПВО

Фото: wikipedia.org
продолжениеСША могут остановить войну в Сирии за 24 часа
Американский генерал назвал ракетный удар по Сирии "точной и эффективной" операцией

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил на брифинге в Пентагоне, что ответ сирийских сил ПВО на ракетный удар был неэффективным -  отличие от удара самих США.

"Наши удары преследовали ясную и амбициозную цель: наглядно продемонстрировать сирийскому режиму, что применение химического оружия против невинных мирных жителей не имеет оправдания и что мы этого не потерпим", - заявил генерал.

По его словам, американцы тщательно выбирали цели и "выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии". Маккензи добавил, что действия ПВО Сирии могли привести к появлению раненых среди мирного населения.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал операцию "идеальной".

Всего по сирийской территории было выпушено 105 ракет, уточнили в Пентагоне. В Сирии утверждают, что 71 ракету удалось сбить.
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