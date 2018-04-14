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Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил на брифинге в Пентагоне, что ответ сирийских сил ПВО на ракетный удар был неэффективным - отличие от удара самих США.
"Наши удары преследовали ясную и амбициозную цель: наглядно продемонстрировать сирийскому режиму, что применение химического оружия против невинных мирных жителей не имеет оправдания и что мы этого не потерпим", - заявил генерал.По его словам, американцы тщательно выбирали цели и "выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии". Маккензи добавил, что действия ПВО Сирии могли привести к появлению раненых среди мирного населения.
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал операцию "идеальной".Всего по сирийской территории было выпушено 105 ракет, уточнили в Пентагоне. В Сирии утверждают, что 71 ракету удалось сбить.
Пока с документом разбираются специалисты
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