Американский генерал назвал ракетный удар по Сирии "точной и эффективной" операцией

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил на брифинге в Пентагоне, что ответ сирийских сил ПВО на ракетный удар был неэффективным - отличие от удара самих США.

"Наши удары преследовали ясную и амбициозную цель: наглядно продемонстрировать сирийскому режиму, что применение химического оружия против невинных мирных жителей не имеет оправдания и что мы этого не потерпим", - заявил генерал.

По его словам, американцы тщательно выбирали цели и "выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии". Маккензи добавил, что действия ПВО Сирии могли привести к появлению раненых среди мирного населения.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter назвал операцию "идеальной".

Всего по сирийской территории было выпушено 105 ракет, уточнили в Пентагоне. В Сирии утверждают, что 71 ракету удалось сбить.