США могут остановить войну в Сирии за 24 часа
В субботу в 18:00 мск по инициативе России было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Сирии.
По итогам заседания Совбез не принял российскую резолюцию по Сирии, поскольку она не получила большинство голосов.
Накануне ночью США и союзники – Франция и Великобритания – ударили по сирийской территории. По информации Пентагона, было выпущено 105 ракет. Президент США Дональд Трамп назвал это "идеальной" операцией.
В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заверила Совбез, что Трамп готов повторить, если "сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать решимость" Белого дома.
По словам Хейли, президент сказал ей, что "у США заряжено оружие и взведен курок". И что когда Трамп проводит красную черту, он добивается "реализации этой красной черты".
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США могли бы остановить войну в Сирии за 24 часа, "дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом".
Однако вместо того, чтобы довести дело до разгрома террористов, Запад действует с ними заодно, поскольку заинтересован в расчленении Сирии.
Постпред Великобритании Карен Пирс в ходе заседания СБ ООН перечислила условия дипломатического решения сирийского кризиса. Их четыре.
Первое: прекращение сирийской программы химического оружия и окончательное уничтожение его запасов.
Второе: немедленное прекращение военных действий в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН.
Третье: возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве."И четвертое: должна быть ответственность за использование химического оружия и другие военные преступления в Сирии", - цитирует британского постпреда РИА Новости.
Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО
Пока с документом разбираются специалисты
Химатака в Сирии оказалась выдумкой
Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Удар США по Сирии развяжет руки Порошенко в Донбассе
- Время власти Порошенко истекает
- Украина отстрелит себе ногу назло России
НЛО
- Рассказ астронавта о пришельцах шокировал мир
- Антарктиду используют для связи с НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина