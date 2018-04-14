США могут остановить войну в Сирии за 24 часа

Но не нанося новые ракетные удары, а скомандовав "отбой" своим ручным террористам

В субботу в 18:00 мск по инициативе России было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Сирии.

По итогам заседания Совбез не принял российскую резолюцию по Сирии, поскольку она не получила большинство голосов.

Накануне ночью США и союзники – Франция и Великобритания – ударили по сирийской территории. По информации Пентагона, было выпущено 105 ракет. Президент США Дональд Трамп назвал это "идеальной" операцией.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заверила Совбез, что Трамп готов повторить, если "сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать решимость" Белого дома.

По словам Хейли, президент сказал ей, что "у США заряжено оружие и взведен курок". И что когда Трамп проводит красную черту, он добивается "реализации этой красной черты".

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США могли бы остановить войну в Сирии за 24 часа, "дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом".

Однако вместо того, чтобы довести дело до разгрома террористов, Запад действует с ними заодно, поскольку заинтересован в расчленении Сирии.

Постпред Великобритании Карен Пирс в ходе заседания СБ ООН перечислила условия дипломатического решения сирийского кризиса. Их четыре.

Первое: прекращение сирийской программы химического оружия и окончательное уничтожение его запасов.

Второе: немедленное прекращение военных действий в соответствии со всеми резолюциями СБ ООН.

Третье: возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве.