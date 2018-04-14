Президент США дал понять, что новых бомбежек пока не будет

"Превосходно выполненный прошлой ночью удар. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!" – так Трамп оценил в Twitter результаты сегодняшнего ракетного удара по Сирии.

Последнее предложение можно было бы расценивать как намек на прекращение ударов, однако Трамп, к сожалению, известен своим непостоянством, и написанное в твиттере сегодня может быть опровергнуто им самим уже завтра.

В ночь на 14 апреля США при поддержке Франции и Великобритании выпустили по территории Сирии порядка 110 ракет. По информации сирийского агентства САНА, около 70 ракет были сбиты силами ПВО. Погибших в результате удара нет.

Страны Запада практически единодушно выразили поддержку действиям США, направленным, как утверждается, против режима Башара Асада, применившего химоружие в отношении мирных сирийцев.

Россия резко осудила ракетный удар по Сирии. Президент Владимир Путин назвал случившееся актом агрессии против суверенного государства.

Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. По информации Reuters, заседание должно начаться сегодня в 18:00 мск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на заседании Совбеза будут представлены "доказательства того, что действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции, являются незаконными".