Вашингтон назвал условие перемирия в Дамаске
США, Великобритания и Франция представили Совбезу ООН свой проект резолюции по Сирии.
Лидеры трех стран призывают обеспечить беспрепятственные поставки гумпомощи, а также прекратить огонь. Кроме того, от Дамаска требуют активного участия в мирных переговорах под руководством ООН.
Один из дипломатов подчеркнул, что цель резолюции состоит в том, чтобы показать, что атаки являются необходимостью и входят в политическую стратегию Вашингтона. При этом в коалиции не поверили данным ОЗХО об отсутствии химоружия в Дамаске и потребовали провести новое расследование с участием независимых экспертов, передает издание Liberation.
Представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт назвала главное условие для возвращения к политическому процессу.
"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", – сказала она в эфире телеканала Fox News.
Ранее Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных Штатов и их союзников", так как документ не набрал большинства голосов.
Америка, Англия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.
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