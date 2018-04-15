Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вашингтон назвал условие перемирия в Дамаске

Фото: AP/TASS
продолжениеАмериканцы взбунтовались против Трампа
Американцы и их союзники отстанут от Сирии только при выполнении необходимых требований

США, Великобритания и Франция представили Совбезу ООН свой проект резолюции по Сирии.

Лидеры трех стран призывают обеспечить беспрепятственные поставки гумпомощи, а также прекратить огонь. Кроме того, от Дамаска требуют активного участия в мирных переговорах под руководством ООН.

Один из дипломатов подчеркнул, что цель резолюции состоит в том, чтобы показать, что атаки являются необходимостью и входят в политическую стратегию Вашингтона. При этом в коалиции не поверили данным ОЗХО об отсутствии химоружия в Дамаске и потребовали провести новое расследование с участием независимых экспертов, передает издание Liberation.

Представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт назвала главное условие для возвращения к политическому процессу.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", – сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ранее Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных Штатов и их союзников", так как документ не набрал большинства голосов.

Америка, Англия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей