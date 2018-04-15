Американцы взбунтовались против Трампа

Действия президента угрожают безопасности страны

Ассоциация по контролю над вооружениями США раскритиковала атаку на Сирию.

В заявлении говорится, что президент не должен принимать меры военного характера, основываясь только на своем мнении, так как это противоречит Конституции и может спровоцировать глобальный конфликт, который ставит под угрозу безопасность страны.

Также отмечается, что дальнейшие атаки на Сирию увеличивают риск противостояния с Россией и начала войны.

"Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы", – говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что военная сила не является единственным решением проблемы и необходимо немедленно сесть за стол переговоров.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.