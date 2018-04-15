Европа ополчилась против США из-за Сирии

Западные страны не нашли оправданий действиям Трампа

Удар по Сирии США, Великобритании и Франции не поддержали некоторые страны. Так, по мнению главы Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения страны Ги Пармелена, Вашингтон предпринял поспешные действия.

По его словам, необходимо было дождаться результатов проверки ОЗХО о применении химоружия в городе Дума.

"ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия", – цитирует его издание Blick.

Пармелен подчеркнул, что власти Швейцарии требуют враждующие стороны немедленно сесть за стол переговоров, чтобы не допустить начала новой войны. При этом глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис отметил, что доказательств применения химоружия в Сирии до сих пор нет, поэтому нельзя разворачивать военные действия против них.

"Я не приветствую никакую военную эскалацию", – добавил он.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала атаку серьезной ошибкой для всей страны, передает RT.

"Это наша серьезная ошибка, однако она – лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран", – сказала она.

По ее мнению, президенту Макрону нужно действовать осторожно и не поддаваться давлению со стороны Вашингтона.

В МИД Польше также призвали Соединенные Штаты воздержаться от новых ракетных ударов, так как это может привести к началу войны и серьезного противостояния с Россией, сообщает "Польское радио".

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.