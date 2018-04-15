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Башар Асад оскорбил американцев

Башар Асад. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin. ru
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Оружие США значительно уступает даже советской технике

Президент Сирии Башар Асад восхитился российским оружием и отметил его превосходство, по сравнению с западными аналогами.

По его словам, правительственные войска отразили атаку коалиции во главе США советскими ракетами выпуска 70-х годов. Асад подчеркнул, что это доказывает отсталость американского вооружения.

При этом политик отметил, что удар по Сирии помог сплотить население, а также значительно улучшил отношения с российским народом и правительством, передает РИА "Новости".

Президент также рассказал о сумме, которая необходима для полного восстановления всей разрушенной инфраструктуры на территории страны.

"Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше 400 миллиардов долларов, на это понадобиться 10-15 лет", – привел слова Асада руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.

Фоторепортаж
Как Запад Сирию бомбил
Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani Фото: GLOBAL LOOK press/Lance Cheung
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
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