Башар Асад оскорбил американцев
Президент Сирии Башар Асад восхитился российским оружием и отметил его превосходство, по сравнению с западными аналогами.
По его словам, правительственные войска отразили атаку коалиции во главе США советскими ракетами выпуска 70-х годов. Асад подчеркнул, что это доказывает отсталость американского вооружения.
При этом политик отметил, что удар по Сирии помог сплотить население, а также значительно улучшил отношения с российским народом и правительством, передает РИА "Новости".
Президент также рассказал о сумме, которая необходима для полного восстановления всей разрушенной инфраструктуры на территории страны.
"Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше 400 миллиардов долларов, на это понадобиться 10-15 лет", – привел слова Асада руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.
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