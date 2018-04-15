Джонсон раскрыл причину нападения на Сирию

Лондон уверен в наличии химоружия у Асада

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о причинах удара по Сирии, а также поделился планами новой атаки.

По его словам, сирийские войска владеют химоружием и используют его против своих граждан. По этой причине Британия присоединилась к США и Франции и нанесла удар по Сирии.

"Главная причина того, почему это решение было верным, заключается в желании не допустить в будущем использования химического оружия не только режимом Асада в Сирии, но и в других регионах мира", – цитирует его BBC News.

Джонсон подчеркнул, что в ближайшее время нападение не планируется и англичане сделали свое дело. По его словам, "Асад не настолько глуп, чтобы применить химоружие еще раз".

При этом глава МИД, видимо, игнорирует результаты ОЗХО, согласно которым в распоряжении Башара Асада нет такого оружия.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.