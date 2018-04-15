Москва ответит на агрессию Вашингтона

Действия американцев не останутся безнаказанными

Россия не потерпит угроз из-за океана и готова ответить на силовое давление со стороны США. Об этом рассказал директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, Россия вернула утраченные позиции и теперь может гарантировать стабильность в международных делах.

"Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья", – цитирует Ермакова РИА "Новости".

При этом Ермаков подчеркнул, что военно-технологическое превосходство США в мире начинает падать. По мнению Владимира, Вашингтону придется договариваться с Москвой и налаживать отношения.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.