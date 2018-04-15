Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва ответит на агрессию Вашингтона

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Действия американцев не останутся безнаказанными

Россия не потерпит угроз из-за океана и готова ответить на силовое давление со стороны США. Об этом рассказал директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, Россия вернула утраченные позиции и теперь может гарантировать стабильность в международных делах.

"Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья", – цитирует Ермакова РИА "Новости".

При этом Ермаков подчеркнул, что военно-технологическое превосходство США в мире начинает падать. По мнению Владимира, Вашингтону придется договариваться с Москвой и налаживать отношения.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей