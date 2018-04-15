США раскрыли планы на Сирию

Американцы надолго засели в чужой стране

Соединенные Штаты выведут свои войска из Сирии только после выполнения ряда целей. Об этом рассказал постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Она уточнила, что американцы должны полностью уничтожить ИГ (организация запрещенная на территории России), а также удостовериться, что Башар Асад больше не использует химоружие против своих граждан, передает телеканал Fox News Sunday.

Кроме того, Вашингтон отслеживает действия Ирана по ядерной программе. Только при выполнении всех этих целей американцы покинут Сирию и оставят в покое Асада.

"Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи", – добавила Хейли.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы использовались для производства химоружия. Они выпустили более 100 ракет, однако 71 сбили ПВО.