Армия Сирии прикончила террористов в Латакии

В окрестностях провинции уничтожена банда

Правительственные войска Арабской Республики уточняют потери во время столкновения с незаконными вооруженными формированиями.

Армия Асада ликвидировала автомобиль с боеприпасами, принадлежащий террористам и весь его экипаж, сообщил из Сирии спецкор РИА ФАН.

Однако ситуация на северо-востоке Латакии остается напряженной. Террористы время от времени возобновляют обстрелы.

