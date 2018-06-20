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Армия Сирии прикончила террористов в Латакии

В окрестностях провинции уничтожена банда

Правительственные войска Арабской Республики уточняют потери во время столкновения с незаконными вооруженными формированиями. 

Армия Асада ликвидировала автомобиль с боеприпасами, принадлежащий террористам и весь его экипаж, сообщил из Сирии спецкор РИА ФАН.

Однако ситуация на северо-востоке Латакии остается напряженной. Террористы время от времени возобновляют обстрелы. 

Полина ДОРОЖКИНА
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