Армия Сирии прикончила террористов в Латакии

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Правительственные войска Арабской Республики уточняют потери во время столкновения с незаконными вооруженными формированиями.
Армия Асада ликвидировала автомобиль с боеприпасами, принадлежащий террористам и весь его экипаж, сообщил из Сирии спецкор РИА ФАН.
Однако ситуация на северо-востоке Латакии остается напряженной. Террористы время от времени возобновляют обстрелы.
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