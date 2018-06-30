Провокации Запада провалились: первый контракт на поставку Су-57 заключен
Поставки самолетов, которые американцы обозвали F-22 для бедных, начнутся в ближайшее время.
О контракте на истребители Су-57 журналистам рассказал заместитель министра российского Минобороны Алексей Криворучко. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" успешно работает и выполняет гособоронзаказ, отметил он.
"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Судя по всему, провокации западных горе-экспертов провалились. Напомним, не так давно журналисты заклеймили российский истребитель пятого поколения. "Специалисты" уверяли, что нашему самолету далеко до настоящей боевой машины – без зарубежных инвестиций России никогда не удастся довести его до ума. Авторы The Daily Beast обозвали Су-57 "грубым аналогом" F-22. Западные репортеры распространяют слухи о том, что РФ сильно перехваливает истребитель, который на деле практически ни на что не годен.
Военные эксперты активно поддерживают оскорбительные высказывания. Один из них ранее назвал самолет "невидимкой для бедных". Об этом писало издание Business Insider.
Американцы уверены, что наш истребитель не сможет тягаться с их F-35.
Тем не менее, первый контракт подписан, а время покажет, кто был прав, а кто ошибался.
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