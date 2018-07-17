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СССР готовился сокрушить НАТО ядерным ударом

Фото: pixabay.com
Наступление должно было начаться в Польше

Не только США разрабатывали коварный план уничтожения СССР и превращения Москвы в радиоактивный пепел. У Советского Союза было чем ответить, причем, как ни странно это сейчас звучит, с территории Польши.

Это сегодня восточно-европейское государство является плацдармом НАТО и США и своеобразной буферной зоной Запада. А во времена СССР Польша входила в число стран Варшавского договора, откуда советские танки должны были гнать ненавистные войска альянса до самой Атлантики при поддержке авиации и ядерных ударов.

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Согласно документам и карте, обнародованных несколько лет назад, советские и польские войска за 14 дней должны были выйти к Атлантическому океану и не допустить высадки американцев и канадцев. Во время молниеносного наступления планировалось захватить ФРГ, Данию (на пятый день), Нидерланды и Бельгию.

Фото: wikipedia.orgПлан датируется 1970 годом. На тот момент Польша обладала самой мощной армией после СССР из стран Варшавского договора. Она насчитывала 361 тысячу человек и могла быть увеличена до 865 тысяч. У поляков было 15 дивизий против 10 сегодняшних американских, 2 тыс. 880 танков, 2 тыс. 750 бронетранспортеров и более 2 тыс. артиллерийских орудий. Все эти силы вместе со своими собственными Москва могла бросить в бой. Немногим позднее в СССР был разработан скоростной танк Т-80, как раз для быстрых марш-бросков через Европу.

В советском командовании полагали, что ядерная война неизбежна, и США первыми нанесут удар. Поэтому в Москве и готовился молниеносный ответ.

Наступление предполагалось сопровождать массированными ядерными бомбардировками и ракетными ударами. Так, польские исследователи утверждают, что СССР намеревался полностью уничтожить Гамбург, Ганновер, порты Вильгельмсхафен и Бремерхафен, куда прибывала техника из США. Незавидная судьба ожидала голландские Гаагу, Роттердам, Утрехте и Амстердам. А в Бельгии Ту-95 и пусковые установки разнесли бы Антверпен и Брюссель с штаб-квартирой НАТО.

Для Дании было уготовано пять ядерных бомб, причем две из них должны были быть сброшены на Копенгаген.

При этом СССР не планировал ровнять все города с землей, поэтому готовил тактические ядерные бомбы относительно небольшой мощности – прямо как сейчас США. В ход должны были пойти 189 ядерных боеприпасов – 177 ракет и 12 бомб мощностью от 5 килотонн до 500 килотонн. Небольшие заряды предназначались для стратегических целей – аэродромов, командных пунктов НАТО, военных баз и складов с оружием.

Кроме того, согласно плану война должна была вестись параллельно еще на два фронта – Центральный и Южный, которые охватывали территорию от Германии до берега Адриатического моря. На Вену СССР якобы хотел сбросить две атомные бомбы по 500 килотонн, на Мюнхен – одну.

Естественно, в это время США бы уже наносили массированные ракетные удары по Москве, Ленинграду, Мурманску и другим городам СССР. Дело в том, что у Вашингтона был еще более "людоедский" план по уничтожению ненавистных "коммис". Причем достаться должно было не только Советскому союзу, но и Китаю, и всей Восточной Европе. Пентагон собирался сбросить даже не сотни, а тысячи ядерных боеприпасов, что могло полностью уничтожить планету. На деле же ни СССР, ни США не хотели, чтобы подобные планы пришлось воплощать в жизнь. Но если бы кто-то первый нажал кнопку, ядерный армагеддон уже нельзя было бы остановить. 

Александр ИЛЬИН
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