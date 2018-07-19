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"Панцири" стягивают в Крым

Панцирь-С-1. Фото: wikipedia.org
Севастополь обрастает "зенитками"

На ставший и без того неприступной крепостью Крымский полуостров продолжают перебрасывать новую военную технику.

В этом году местные ПВО пополнит целый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые, предназначены для уничтожения беспилотников и крылатых ракет, а также прикрытия комплексов ПВО большой дальности, вроде С-400.

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По словам командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, которые приводит ТАСС, в 2018-м завершится перевооружение одного зенитно-ракетного дивизиона С-300 как раз на С-400.

На данный момент в Севастополе находятся два дивизиона "Ворчуна", как еще на Западе называют "четырехсотку".

Фото: mil.ru"Панцирь-С-1" не последняя модель российского ЗРПК. Примерно с 2013 г. стало известно о разрабатываемом комплексе "Панцирь-СМ", который представляет собой глубоко модернизированную версию "эски". Но только весной этого года были опубликованы фотографии нового комплекса на шасси "Торнадо". Однако, судя по всему, пока это только опытный образец. По данным военных экспертов, в "Панцире-СМ" должны быть исправлены недостатки предыдущей системы, которая, по отзывам военных, не до конца отвечает заявленным характеристикам.

Александр ИЛЬИН
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