Американцы задействуют секретную организацию "Пять глаз"

С провокационным заявлением выступил телеканал ABC News. По его сведениям, в августе этого года США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана, а помогать им будут вооруженные силы Австралии. Именно на источники в правительстве этой страны и ссылается американский телеканал.

Австралийские оборонные объекты якобы используют для определения целей. Аналогичная задача будет возложена и на спецслужбы Великобритании, которые также будут задействованы в операции. При этом говорится, что непосредственного участия в нанесении удара по Ирану австралийские военнослужащие принимать не будут. Равно как и заниматься целеуказанием. Источник ABC News подчеркивает, что предоставление информации о целях – это совсем другое.

Как известно, на севере Австралии находится Pine Gap, один из секретных оборонных объектов организации AUSCANNZUKUS. Ее название представляет собой акроним от английских наименований стран-участниц: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. А нужна она для создания максимально тесного и безбарьерного взаимодействия между военно-морскими силами англоязычных стран.

AUSCANNZUKUS, которую на сленге еще называют "пять глаз", была основана в 1960 г. по инициативе адмирала США Арли Берка и адмирала Королевских ВМС лорда Маунтбеттена. По данным СМИ, сегодня "спецы" работают на американскую систему спутникового слежения. Поэтому можно предположить, что Pine Gap будет задействован как прожектор для нащупывания целей. А наводить американские истребители на объекты будут уже космические аппараты США.



Премьер Австралии Малькольм Тернбул уже заявил, что ничего не знает о готовящейся операции и не верит в то, что она готовится. "Такой вопрос обязательно решался бы со мной и министром обороны", – сказал Тернбул.

Тем не менее весь мир знает об отношении американского президента к Ирану. Ядерную сделку с Тегераном в 2015 г. он считает чуть ли не главной ошибкой Соединенных Штатов в мировой политике. По его мнению, разрешение Ирану оставить часть ядерных объектов неизбежно приведет к тому, что у Исламской Республики будет атомное оружие. Кстати, с этим согласны многие российские и зарубежные эксперты.

В прошлом месяце Иран открыл очередной ядерный объект, который официально не нарушает Тегеранского соглашения. Но американский президент в это не верит, как и власти Израиля, которые нашли в Трампе надежного союзника.



Ранее, 23 июля, Дональд Трамп обратился через свой Twitter к иранскому президенту. Он предостерег его от попыток угрожать Соединенным Штатам, иначе последствия для Ирана будут крайне тяжелыми.

Но нужно понимать, что посты Трампа в интернете – это не официальные заявления, а об эмоциональности американского лидера наслышаны все.

Удар по Ирану может привести к очень нежелательным последствиям и новому витку войны на Ближнем Востоке, в которую может быть вовлечен Израиль. Атака Тегерана вызовет неминуемый жесткий ответ России, которая сотрудничает с Ираном в области атомной энергетики и не только. С другой стороны, Трамп уже показал, что может быть решительным, когда приказал ударить по сирийским объектам "Томагавками". А позже еще нанес ракетно-бомбовый удар совместно с коалиционными силами. Но Иран – это совсем другое дело.