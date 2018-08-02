Новая русская ракета парализует ВВС США

Москва будет сбивать заправщики и самолеты ДРЛО

Ракеты "воздух – воздух" большой дальности Р-37 РВВ-БД и их китайские аналоги PL-15 в скором времени могут парализовать американские ВВС. Под удар попадут бомбардировщики, разведывательные БПЛА, летающие танкеры и самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

А все потому, что ракета радиусом действия свыше 300 км создавалась специально для нанесения ударов по объектам и самолетам, необходимым для проведения воздушных операций.

Истребители попросту не смогут защитить самолеты ДРЛО и заправщики на таком большом расстоянии. Единственный способ их спасти – держать на отдалении. Но тогда ВВС США сильно потеряют в оперативности и боевой мощи. В результате Пентагон не сможет проводить масштабные операции как в небе Европы, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай могут "перерезать" артерии, соединяющие подразделения ВВС США, полагают военные эксперты на страницах The National Interest.

Россия вооружит Р-37 РВВ-БД истребители МиГ-31, Су-35С и Су-57. Китай будет использовать свои J-20. Есть у Москвы еще одна грозная ракета "воздух – воздух", которая только проходит летные испытания, это КС-172 сверхбольшой дальности – 400 километров.

Однако, по мнению российских и зарубежных экспертов, работа над ней могла прекратиться. Для создания КС-172 хотели привлечь индийские инвестиции, но, похоже, в Нью-Дели так и не заинтересовались. Тем более что в последнее время Индия покупает у России авиатехнику и вооружение не так хорошо, как раньше, и даже вышла из проекта по созданию истребителя пятого поколения.



Что касается Р-37 РВВ-БД, то она уже серийно выпускается с 2014 г. и используется на перехватчиках МиГ-31БМ. Ракета построена на базе советской Р-37, разработанной в 80-х годах прошлого века как раз для уничтожения воздушных заправщиков и самолетов ДРЛО НАТО.

До распада СССР было произведено только два пуска Р-37. Затем работы продолжились в 1990-е, несмотря на то что проекты в то лихое время закрывались пачками. До 1997 г. ракету разрабатывали совместно с украинскими предприятиями, которые были задействованы в создании систем наведения.

Но затем было принято решение делать ракету только с российскими компонентами. Отношения Москвы с Киевом тогда были гораздо лучше, чем сейчас, и только по одному этому факту можно судить, насколько важной была эта ракета для Минобороны.

Китайские PL-15 беспокоят Пентагон не меньше. По подсчетам ведомства, для проведения воздушной операции над Тайванем из Гуама придется отправлять по 3-4 заправщика в час, чтобы доставить 2,6 млн галлонов. Разумеется, громоздкие самолеты станут легкими мишенями для китайцев. По этой причине американцы планируют разработать новую ракету на смену AIM-120 AMRAAM, максимальная дальность которой 180 километров.



В свое время США разработали AIM-152 AAAM как раз для борьбы с советскими Ту-22М и Ту-160. Ими планировалось вооружить "палубники" F-14 Tomcat. Однако после распада Советского Союза проект был закрыт. Возможно, теперь американцы вернутся к "сто пятьдесят второй" или разработают еще более дальнобойную ракету.