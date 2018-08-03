Военные задумали учения в Арктике

Вооруженные силы Канады проведут крупные военные учения в арктической зоне для того, чтобы подготовиться к противостоянию своему самому вероятному противнику – России.

Маневры под кодовым названием Nanook 2018 продлятся почти месяц – с 9 августа по 4 сентября и охватят практически все виды войск.

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Как говорится в пресс-релизе Минобороны Канады, на учениях отработают действия при возникновении чрезвычайных ситуаций в арктических регионах страны.

"Канада – это арктическая страна, которая защищает свой суверенитет и свою территорию от любых угроз", – подчеркнули в ведомстве, явно намекая на интервенцию России.

Уже известно, что учения пройдут в арктических районах Нунавут в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор, а также в территориальных водах Гренландии. Сколько военных будут участвовать в учениях Минобороны Канады, пока не сообщается, но обычно задействуют не менее 800 человек.

На Nanook 2017, судя по видео, канадцы разъезжали с помповыми ружьями на квадроциклах, а также проводили спасательную операцию раненых бойцов и пострадавших местных жителей. Перед этим осуществлялась высадка десанта с вертолетов "Чинук" и военных транспортников. При этом БМП, БТР и тем более танки не использовались. А судя по количеству военнослужащих, эти учения не идут ни в какое сравнение с теми же российско-белорусскими "Запад-2017".



Тем не менее канадские военные традиционно приезжают служить в смешанных батальонах НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. А в Латвии Канада даже руководит батальоном.