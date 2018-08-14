Комплексы с Р-500 нацелят на эсминцы НАТО

Не только гиперзвуковые комплексы "Кинжал" могут стать настоящими убийцами авианосцев, но и их близкие родственники "Искандеры", которых до сих пор воспринимали как оружие, нацеленное на сухоптуные стратегические объекты.

К таким выводами пришли авторы журнала The National Interest после того как Россия совершила два "электронных запуска" из комплекса "Искандер-М" по кораблям в Черном море. Электронный запуск, аналогичный тому, что используется в учебных воздушных боях, имитирует реальный с той разностью, что ракета не уходит. Подготовка, наведение – точно такое же, как при огневых запусках.

Как известно, российские военные используют для комплекса "Искандер-М" противокорабельные крылатые ракеты Р-500 "Калибр". Именно из-за них США обвиняют Россию в нарушению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Р-500 разработаны специально для уничтожения американских эсминцев второго и третьего класса, вооруженных "Томагавками" и комплексами Aegis. Скорость ракеты порядка 2000 км/час и сбить ее достаточно сложно. Р-500 летит на высоте 5-10 метров над водой, что делает практически невозможным "снять" ее корабельными комплексами ПРО.

NI сравнивает Р-500 с китайскими ракетами средней дальности DF-26, который Пекин приготовил для американских авианосцев. Но китайские ракеты больше и обладают дальностью более 4000 км. Пекин обязательствами РСМД себя не обременяет.



Но и благодаря Р-500, по мнению западных военных экспертов, Россия может надежно защитить свои владения в Черном и Балтийском морях. Например, с Крымского полуострова "Искандеры" могут легко достать американские эсминцы и десантные корабли, регулярно заходящие в порт Одессы.



