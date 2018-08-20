На вертолетоносцы не хватает денег

А новый "Иван Грен" может принять только пару машин

Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что Россия отказывается от строительства вертолетоносцев, если и не произвело эффект разорвавшейся бомбы, но сильно озадачило как военных, так и экспертов. Новость с удовольствием растиражировали российские СМИ, но похоже, что теперь все не так очевидно. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в судостроительной отрасли, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее Мантуров в интервью "Интерфаксу" сказал, что сейчас обсуждается строительство авианосца. А носители вертолетов должны присутствовать в разных категориях кораблей и судов ВМФ, например, на десантных кораблях.

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Стоит отметить, что эта идея вполне реализуемая. Но есть два важных момента. Во-первых, для этого нужно только построить совершенно новые корабли, причем не маленькие. А ВМФ РФ с большими задержками получает корабли, которые заложили давным-давно.

Во-вторых, того количества вертолетов, как на "Мистралях", на таких кораблях явно не будет. Вертолетное крыло станет вспомогательным, но никак не основной ударной силой, как это планируется на вертолетоносце.

Плюс под удар попадает и палубный Ка-52К, которого Россия еще надеется поставить на индийские "Мистрали". Даже если это произойдет, масштабных поставок для ВМФ РФ точно не будет.

Российский Балтийский завод участвовал в постройке "Мистраля", поэтому определенный задел есть, но главной проблемой могут стать двигатели, а также системы и бортовые устройства кораблей. Построить свои "Мистрали" очень непросто, тем более что в России давно не строили такие большие корабли, хотя и планируют.

С другой стороны, отказавшись от вертолетоносцев, Минобороны сильно сэкономит и сможет потратить эти средства на тот же авианосец или строительство ракетного крейсера, которого у России фактически нет, после того как "Москва" встала на прикол.

Как подчеркнул в беседе с "Утром" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, боевые корабли с вертолетными площадками строились еще в советское время. Например, противолодочный крейсер "Москва", которого в 1990-х продали в Индию и разрезали на металлолом.

Но десантных кораблей-вертолетоносцев у России не было. Тот же "Иван Грен", которого ввели в эксплуатацию только этим летом, может взять максимум пару Ка-29, но их нельзя сравнивать с Ка-52К.

Например, флот США оперирует восемью огромными десантными кораблями "Уосп", которые могут нести по четыре десятка вертолетов CH-46 и почти 2 тысячи морских пехотинцев каждый.

По мнению эксперта, все упирается в бюджет. Проектов много, все их можно посмотреть на выставке, однако когда новые корабли будут готовы, говорить рано.