Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У России будет истребитель вертикального взлета

F-35B. Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Разработку самолета поручил Владимир Путин

Россия возвращается к самолетам вертикального взлета, от которых отказалась в 1990-х. До сих пор многие летчики с сожалением вспоминают о закрытии проекта палубного истребителя Як-141, но у новой России были другие заботы. А технологии передового на тот момент палубного истребителя Як-141 подхватили американцы и использовали в создании своих F-35B. Но похоже, что теперь Минобороны РФ спохватилось.

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2018", проект нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой включили в госпрограмму вооружений по поручению Верховного главнокомандующего, то есть президента Владимира Путина. А это означает, что машину, скорее всего, сделают.

По теме

По словам Борисова, работа над концептуальной моделью и прототипами идет с прошлого года. Когда самолет поступит в войска, он не уточнил, однако отметил, что сроки создания нового воздушного судна определяются технологическим циклом и, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию.

Як-141. Фото: wikipedia.orgМожно предположить, что строить новые истребители с вертикальным взлетом и посадкой будут специально под новый авианосец и они будут готовы примерно в одно время, то есть ближе к 2030 году.

Советский и российский Як-141 в свое время был передовым самолетом, но был сложен в управлении, особенно это казалось вертикальной посадки. Конструкторам предстоит сделать новую машину более отзывчивой, маневренной и обязательно с возможностью дозаправки в воздухе. Так как это позволит значительно увеличить боевой радиус.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Всплыли жуткие подробности смерти малыша в Подмосковье

Ребенок задохнулся в закрытой машине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей