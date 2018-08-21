У России будет истребитель вертикального взлета

Разработку самолета поручил Владимир Путин

Россия возвращается к самолетам вертикального взлета, от которых отказалась в 1990-х. До сих пор многие летчики с сожалением вспоминают о закрытии проекта палубного истребителя Як-141, но у новой России были другие заботы. А технологии передового на тот момент палубного истребителя Як-141 подхватили американцы и использовали в создании своих F-35B. Но похоже, что теперь Минобороны РФ спохватилось.

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Армия-2018", проект нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой включили в госпрограмму вооружений по поручению Верховного главнокомандующего, то есть президента Владимира Путина. А это означает, что машину, скорее всего, сделают.

По словам Борисова, работа над концептуальной моделью и прототипами идет с прошлого года. Когда самолет поступит в войска, он не уточнил, однако отметил, что сроки создания нового воздушного судна определяются технологическим циклом и, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию.

Можно предположить, что строить новые истребители с вертикальным взлетом и посадкой будут специально под новый авианосец и они будут готовы примерно в одно время, то есть ближе к 2030 году.



Советский и российский Як-141 в свое время был передовым самолетом, но был сложен в управлении, особенно это казалось вертикальной посадки. Конструкторам предстоит сделать новую машину более отзывчивой, маневренной и обязательно с возможностью дозаправки в воздухе. Так как это позволит значительно увеличить боевой радиус.