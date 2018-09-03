Су-35 парализует воздушные операции США

Вашингтон в ярости на Москву за поставку истребителя в Китай

Российский истребитель Су-35С давно пользуется в США дурной славой самого опасного самолета ВКС РФ. Машине, построенной на базе "Фланкера" Су-27 с улучшенным планером и мощным вооружением, по зубам любой противник поколения 4+, а некоторые эксперты уверяют, что самолет способен дать бой даже F-22.

В Пентагоне с беспокойством смотрят на Су-35С, но новость о том, что Россия продала эти самолеты Китаю, и вовсе взбудоражила американских генералов. А заодно и военных аналитиков журнала The National Interest.

Как пишет издание, 24 истребителя Су-35С, которые заполучил Пекин, могут свести на нет все попытки США отбить Тайвань, если Китай вдруг захочет установить на острове свои порядки. А учитывая активную политику Поднебесной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Вашингтоне считают такой вариант развития событий вполне возможным.

Глава информационного центра Минобороны КНР Ву Циань прямым текстом заявил на пресс-конференции, что учения боевой авиации, которые Пекин проводил недавно над Южно-Китайским морем, направлены "на защиту национального суверенитета и территориальной целостности Китая" – самолеты буквально кружили вокруг Тайваня. Не секрет, что в Пекине считают островное государство отколовшейся провинцией и постоянно думают о ее возвращении. И теперь благодаря Су-35С сделать это будет гораздо легче.

Истребители российского производства, вооруженные дальними ракетами "воздух – воздух" PL-15, могут уничтожить американские воздушные заправщики и самолеты ДРЛО, без которых немыслима ни одна воздушная операция ВВС США в этом регионе. Сил, расположенных на японских аэродромах, не хватит, поэтому придется задействовать самолеты, базирующиеся на острове Гуам, и без "воздушных танкеров" не обойтись. Равно как и самолетов ДРЛО, которые будут наводить истребители на цели.



По данным американских военных аналитиков, ракета PL-15 обладает радиусом действия 200 км и оснащена радаром с активной фазированной решеткой. Две сотни километров PL-15 сможет пролететь по прямой, в реальном бою радиус явно будет меньше из-за маневров. Однако все равно ее дальность больше, чем у американских ракет "воздух – воздух".

Более того, Китай испытывает сверхдальние воздушные ракеты с радиусом до 400 километров. В конце 2016 г. с ними засветились китайские истребители J-16, снимки с габаритными ракетами попали в интернет. Эти ракеты представляют еще большую опасность для "тяжеловесов" ВВС США.