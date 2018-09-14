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Россия избавилась от украинских комплектующих

Фрегаты проекта 22350. Фото: wikipedia.org
Однако фрегаты до сих пор не в строю

Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техники на аналоги отечественного производства. Об этом заявил вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", – цитирует военного РИА "Новости".

Под болевыми точками подразумевались, в первую очередь, фрегаты проектов 22350 и 11350 и корветы проекта 20386, которые изначально предполагалось комплектовать турбинными установками украинского производства. Однако после событий в Крыму и на юго-востоке Украины поставки турбин были прекращены, и России пришлось налаживать собственное производство на Рыбинском заводе.

Недавно во Владивосток прибыл корвет "Громкий" проекта 20380, который уже этой осенью должен пополнить состав Тихоокеанского флота. Следующие корабли серии ожидают уже в будущем году.

Еще осенью 2016 года был заложен корвет проекта 20386 "Дерзкий", который откроет серию кораблей-невидимок. Сообщается, что на нем предполагается установка российских двигателей. Правда, в строй он войдет только в 2021-2022 годах.

Корветы проекта 20380. Фото: wikipedia.orgПримерно в это же время в состав флота планируется включить и два новых фрегата с рыбинскими установками "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

Как заявил в сентябре гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев, в 2019 году предприятие получит первые газотурбинные установки, сделанные в Рыбинске.

А вот с фрегатами проекта 11356 получилось по-другому. Судьба трех кораблей, оставшихся без николаевских турбин, долгое время была оставалась неизвестной. И только летом этого года ТАСС со ссылкой на информированный источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что два корпуса кораблей пойдут в достройку фрегатов для Военно-морских сил Индии, хотя изначально они строились для ВМФ РФ. Что будет с третьим кораблем, пока не сообщается.

Таким образом, Россия действительно решила проблему импортозамещения. Но о том, как это сделано, можно будет говорить, когда первый российский корвет или фрегат с рыбинскими турбинами пройдет испытания. А этого придется ждать несколько лет.

Кризис 2014 года сильно сдвинул вправо сроки сдачи боевых кораблей и как минимум лишил ВМФ РФ двух фрегатов, не говоря уже о вертолетоносцах.


Александр ИЛЬИН
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