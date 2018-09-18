Зенитные ракеты убили сотни невинных людей

США уничтожили А-300 с пассажирами и до сих пор не считают себя виновными

Какой бы ни была реакция Москвы на сбитый Ил-20 в небе Сирии, следует констатировать, что Россия потеряла самолет в зоне вооруженного конфликта. И? к сожалению, от этого не застрахован ни один самолет.

Прежде чем кидать камни в огород сирийских зенитчиков, совершивших роковой пуск, нужно вспомнить сразу несколько инцидентов, когда из-за ошибки, а, может, и нет, погибли сотни ни в чем неповинных людей. Они просто оказались не в то время и не в том месте.

Все знают, как Иран относится в США – друзьями их точно не назовешь. И для этого немало предпосылок, кроме ядерной программы Тегерана.

Третьего июля 1988 г. А-300 авиакомпании Iran Air вылетел из Бендер-Абасса в Дубай. Но, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой "земля – воздух", выпущенной крейсером Vincennes ВМС США, который находился в территориальных водах Ирана. Погибли все 290 человек, находившихся на борту, включая 65 детей. США же заявили, что просто приняли гражданский самолет за истребитель F-14 Tomcat ВВС Ирана, но в Тегеране до сих пор уверены, что лайнер был сбит намеренно.

Тогда шла война Ирана с Ираком, вернее, она уже близилась к завершению, и американские корабли постоянно патрулировали воды Персидского залива под предлогом защиты кувейтских танкеров, а также побережья Саудовской Аравии – традиционного партнера США. И Ираку, и Ирану не нравилось присутствие американцев, но ничего поделать они не могли, так как в Вашингтоне не хотели терять контроль над нефтью.

Между военными периодически происходили стычки, причем не только с иранскими, но и иракскими. Семнадцатого мая 1987 г. самолет иракских ВВС по ошибке выпустил две ракеты по американскому фрегату USS Stark, в результате чего погибли 37 моряков. С огромным трудом инцидент удалось замять, но через несколько лет США сполна поквитались в Саддамом Хусейном. Вашингтон вел сложную политическую игру фактически в отсутствие главного оппонента – Советского Союза, который был занят перестройкой.

Оборудованный системой "Иджис" крейсер Vincennes отправили в Ормузский пролив 14 апреля, после того как на мине подорвался фрегат ВМС США USS Samuel B. Roberts. Еще одним поводом послужили данные разведки о том, что Иран закупил в Китае противокорабельные ракеты.



В тот злополучный день крейсер погнался за иранскими моторными лодками, с которых якобы был атакован американский вертолет. В это время радар крейсера засек самолет. Американский экипаж попытался связаться с самолетом, однако большинство сообщений были не на гражданской частоте, и никакого ответа не последовало.

Как утверждают американские военные, А-300 совершал полет по профилю, напоминающему профиль выхода в атаку F-14A. Капитан дал команду пуск, и ракета SM-2MR расколола забитый под завязку людьми авиалайнер надвое.

Позже командир крейсера Уильиям Роджерс получил орденом "Легион почета" за успешную службу. Действия капитана сполна оценили в Пентагоне. США так и не признали свою вину и не принесли извинений за случившееся, хотя согласились выплатить компенсацию в размере $131,8 миллиона.

Другая история, к которой, кстати имеют прямое отношение израильские истребители, произошла 21 февраля 1973 г. на Синае. "Боинг 727" ливийской компании Libyan Arab Airlines атаковали F-4 Phantom ВВС Израиля. Погибли 108 человек.



Из-за пыльной бури "Боинг", выполнявший рейс по маршруту Триполи – Бахрейн сбился в курса и оказался над Синайским полуостровом, который, по итогам Шестидневной войны, отошел Израилю. Летчики были уверены, что подлетают к Каиру, но на самом деле направлялись к ядерному центру в Димоне.

На перехват вылетели израильские истребители, которые ливийские пилоты приняли за египетские. В свою очередь, израильских пилотов смутил ливийский флаг, сильно похожий на египетский. А с Египтом Израиль тогда находился в состоянии войны. Все это время экипаж пассажирского лайнера находился на связи с Каиром, но из-за рокового стечения обстоятельств самолет шел на верную гибель.

Израильские истребители покачали крыльями, дав команду "следуйте за мной". Увидев военную авиабазу, экипаж "Боинга" ошибочно решил, что летчики истребителей показали, насколько лайнер оказался восточное Каира. Самолет выполнил поворот на запад, после чего был атакован израильтянами, которые решили, что самолет угнали террористы. "Боинг" упал в 20 км от Суэцкого канала и полностью разрушился.

Говоря о подобных инцидентах, было бы неправильно не упомянуть и катастрофу над Черным морем 4 октября 2001 г., когда украинские ПВО сбили из С-200 авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь". В Крыму в это время проходили российско-военные учения. Украинские зенитчики получили задание сбить учебную мишень Ту-143 "Рейс".

В это же время с теми же курсовыми координатами и в том же направлении, только в 260 км пролетал несчастный Ту-154М. На него и нацелилась ракета 5В28, выпущенная из С-200. Она преодолела расстояние до цели за 220 секунд. Летчики даже не успели понять, что произошло. В результате катастрофы погибли 78 человек.