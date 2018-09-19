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Военные получили новый ракетоносец

Фото: wikipedia.org
Модернизированный Ту-95МС пополнил строй ВКС РФ

Легендарный советский стратегический бомбардировщик Ту-95 наряду со своим извечным заокеанским оппонентом B-52 остается одним из главных старожилов мировой боевой авиации. Накануне Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева передал ВКС РФ очередной отремонтированный Ту-95МС с бортовым номером 54. Как сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, бомбардировщик уже совершил перелет к постоянному месту дислокации.

В ходе модернизации Ту-95 до уровня Ту-95МС на самолете меняют РЛС "Обзор-МС" на "Новеллу-НВ", устанавливают новую систему отображения информации "СОИ-021", а также модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Специально для новых ракет у Ту-95МС увеличен бомбовый отсек и установлено 8 наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет X-101 Х-102 с термоядерной боевой частью. Надо ли говорить, что даже одна такая машина является важнейшим пополнением для ВКС РФ.

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Вместе с тем стоит отметить, что Ту-95МС не последний вариант модернизации бомбардировщика. На Ту-95МСМ установят модернизированные турбовинтовые двигатели, новую навигационную систему, астронавигационную систему и многое другое, что сделает самолет по-настоящему современным и надолго увеличит срок его эксплуатации. Полет первого Ту-95МСМ ожидается в будущем году.

Александр ИЛЬИН
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