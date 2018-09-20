США встают на рельсы полномасштабной войны

Летчики меняют стратегию

Силы специальных операций ВВС США под давлением ситуации в Сирии и с оглядкой на возросшую мощь России и ее "агрессивную политику" начали готовиться к полномасштабной войне. И если раньше американских летчиков учили воевать с повстанцами где-нибудь в Ираке или Сомали, теперь пилотов натаскивают на российские МиГи и самолеты "Сухого", не забывая при этом и про китайскую угрозу.

К таким выводам пришли эксперты журнала The National Interest, оценив последние учения летчиков ВВС США, когда они действовали совместно с европейскими пилотами. В ходе учебных воздушных боев истребители пятого поколения F-35 и F-22 бились бок о бок с французскими "Рафалями" и "Еврофайтерами". А противостояли им те же самолеты поколения 4, имитировавшие российские машины. Наземные цели обозначали лазерные указатели, чтобы самолеты наносили ювелирно точные авиаудары.

Подобные действия стоит расценивать как подготовку к войне с Россией в небе Европы. Командование США оценивает это как конфликт high-end класса, который в последние годы стал все более и более реальным.

Как отметил командующий силами специальных операций ВВС США генерал-лейтенант Маршал Уэб, его подразделения теперь больше сосредоточены на стратегических аспектах.

"Мы и дальше будем бороться с террористами и боевиками. Но наша основная задача – победить в high-end конфликте высокотехнологичного противника – для этого мы будем использовать другую тактику", – подчеркнул Уэб.



Частично она уже было опробована против движения "Талибан" в Афганистане. Летчики использовали специальные самолеты и БПЛА FAC (Forward Air Controllers) для целеуказания истребителей.

Кроме того, по словам Уэба, в ближайшее время ВВС США получат новые штурмовики на замену ветеранам А-10 Thunderbolt II, которые будут незаменимы на большой войне. Россия, в свою очередь, также активно модернизирует свои Су-25.

Большое внимание Пентагон уделяет и силам специальных операций, к слову, аналогичный род войск есть и в ВС РФ. Эти спецназовцы занимаются разведкой, а также обучением дружественных сил вроде оппозиционеров в Сирии.