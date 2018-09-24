США давят на покупателей вооружений из РФ

Вашингтон решил наказать Пекин за приобретение российского оружия, а заодно и участие в совместных военных маневрах. Минфин США ввел санкции против управления по развитию военной техники Центрального военного совета армии Китая (НОАК).

Теперь это ведомство, отвечающее за закупку вооружений, в том числе у России, не сможет проводить транзакции с компаниями, находящимися под юрисдикцией США. Также запрещено иметь дело с закупочной системой НОАК юридическим лицам, которые используют американскую финансовую систему.

Кроме того, по данным газеты "Ведомости", под санкции подпал и глава управления по развитию военной техники Ли Шанфу, а также 27 лиц, связанных с российской оборонной промышленностью и безопасностью. В черный список попали и шесть организаций в Китае, которые контактируют с Рособоронэкспортом.

Это первые тяжелые санкции, которые американцы ввели против покупателей оружия из РФ в рамках резонансного закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Фактически это означает, что под удар попадают банки, через которые проходят платежи за покупку вооружений, что серьезно усложнит оплату и принесет немало проблем. По мнению экспертов, из-за финансовых издержек могут вырасти как цены, так и сроки поставок.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Госдепартамента США, конечно целью этих санкций является Россия. Ограничения якобы не направлены на какую-то отдельную страну.

Вашингтону крайне не понравилось, то что Китай закупил российские ЗРК С-400, но еще больше США раздражают поставки Пекину истребителей Су-35С, которые могут изменить расклад сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как известно, Китай покупает 24 самолета за $2,5 миллиарда.



Ранее США объявили, что санкциям может подвергнуться и Индия, которая также закупает российское оружие. В связи с этим индийские СМИ даже писали, что оплата будет производиться по схеме "рубль – рупия". Однако заработала ли она, пока не сообщалась.

Настоящий скандал по поводу введения санкций за покупку С-400 у России разразился в Турции. Кроме намеков наказать Эрдогана за С-400, Вашингтон перешел к делу и ввел двойную пошлину на ввоз турецкой стали и алюминия. В ответ турецкий лидер призвал народ бойкотировать все американское. Отношения между двумя странами напряженные, хотя Анкара по-прежнему рассчитывает на поставку американских F-35.