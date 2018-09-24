Дальние ракеты приобретут решающее значение

Несмотря на некоторое технологическое преимущество и наличие истребителей пятого поколения, США рискуют потерпеть поражение в войне с Россией и Китаем.

К такому выводу пришли не отечественные СМИ, а зарубежные эксперты, подробно проанализировав вооружения стран.

По версии The National Interest, крылатые ракеты нового поколения китайского и российского производства могут парализовать ход военных операций США, которые до этого имели дело лишь со слабым соперником.

Но в случае с Россией придется гораздо тяжелее. Дальние перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми "Кинжалами" и ракетами "воздух – воздух" большой дальности Р-37М, которые также будут нести Су-57, в первую очередь ударят по самолетам ДРЛО США, наводящим истребители F-22 и F-35 на цели. Как известно, радиус Р-37М порядка 300 километров. В перспективе Россия планирует принять на вооружение и ракету сверхбольшой дальности К-100, хотя есть сомнения, что эта программа на данный момент активна.

Вместе с самолетами ДРЛО под удар попадут заправщики "Боинг" KC-135 и KC-46 Pegasus, без которых немыслима ни одна воздушная операция. Если только база не находится в непосредственной близости от цели. Но огромная Россия – это не тот случай. А европейские аэродромы НАТО, безусловно, пострадают в первые же дни войны, поэтому воздушные танкеры будут необходимы.

Главное преимущество МиГ-31 – скорость до 3 тыс. км/ч, а Су-57 будет сложно перехватить из-за примененных в машине стелс-технологий.



Р-37М, по мнению NI, сочетает инерциальную систему наведения с корректировкой курса непосредственно с самолета. На конечном участке, вероятно, включается система активного радиолокационного наведения.

Для отслеживания цели МиГ-31 будет использовать радар "Заслон-М". Таким образом, в отличие от американских ракет, которые выполнены по схеме "выстрелил и забыл", самолет является частью боевого комплекса и участвует в наведении на цель. Отчасти благодаря этому у ракеты Р-37М такой внушительный радиус.

Не менее грозное оружие – китайские истребители J-20 с ракетами PL-15, которые имеют дальность около 200 километров. В свое время они до такой степени ужаснули командование ВВС США, что была дана команда разработать более дальнюю ракету, чем AIM-120, которая находится на вооружении сейчас. По данным военных экспертов, для проведения воздушной операции над Тайванем, из-за которого наиболее вероятен конфликт США с Китаем, понадобится три-четыре вылета воздушного танкера в час. Разумеется, эта информация не ускользнула от Пекина.

Недавно Китай провел учения, в ходе которых поразил все условные заправщики, а также морской патруль и самолет – командный пункт вероятного противника. В США задумались еще больше.



