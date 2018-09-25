Су-34 уничтожил корабль

Удар ракетой Х-35У попал на видео

Истребитель-бомбардировщик Су-34 на морском полигоне Тихоокеанского флота пустил на дно корабль-мишень. Видео пуска новейшей противокорабельной ракеты Х-35У с самолета опубликовал телеканал "Звезда".

На нем видно, как дозвуковая маловысотная ракета попадает в середину судна, после чего раздается мощный взрыв. Затем Су-34 продолжил огонь по дымящемуся кораблю.

Как уточняют в Минобороны, стрельба велась одиночными пусками, а также залпом. Всего самолет выполнил восемь пусков, причем все ракеты поразили цель.

Крылатая ракета Х-35У обладает активной радиолокационной головкой самонаведения с щелевой антенной решеткой АРГС-35, потому является достаточно точной. Полет осуществляется на высоте 10-15 м, а после захвата цели она опускается еще ниже и летит на уровне 3-5 м над водой, поэтому является сложной мишенью для зенитно-ракетных комплексов.

По данным Минобороны, достигнуть цели ракета сможет даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Важное преимущество Х-35У – дальность 260 километров. Она позволяет атаковать цель до входа самолета в зону действия корабельных средств ПВО противника, поэтому летчик подвергает себя минимальной опасности. Одна такая ракета способна пустить на дно корвет.