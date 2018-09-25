Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-34 уничтожил корабль

Фото: mil.ru
Удар ракетой Х-35У попал на видео

Истребитель-бомбардировщик Су-34 на морском полигоне Тихоокеанского флота пустил на дно корабль-мишень. Видео пуска новейшей противокорабельной ракеты Х-35У с самолета опубликовал телеканал "Звезда".

На нем видно, как дозвуковая маловысотная ракета попадает в середину судна, после чего раздается мощный взрыв. Затем Су-34 продолжил огонь по дымящемуся кораблю.


Как уточняют в Минобороны, стрельба велась одиночными пусками, а также залпом. Всего самолет выполнил восемь пусков, причем все ракеты поразили цель.

Крылатая ракета Х-35У обладает активной радиолокационной головкой самонаведения с щелевой антенной решеткой АРГС-35, потому является достаточно точной. Полет осуществляется на высоте 10-15 м, а после захвата цели она опускается еще ниже и летит на уровне 3-5 м над водой, поэтому является сложной мишенью для зенитно-ракетных комплексов.

По данным Минобороны, достигнуть цели ракета сможет даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Важное преимущество Х-35У – дальность 260 километров. Она позволяет атаковать цель до входа самолета в зону действия корабельных средств ПВО противника, поэтому летчик подвергает себя минимальной опасности. Одна такая ракета способна пустить на дно корвет.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз начал торг по Сирии

Брюссель выдвинул условия по финансовой помощи в восстановлении САР

Не продержатся и минуты: американцы признали поражение Украины на Азове

Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей