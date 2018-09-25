Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Су-30СМ нет шансов против F-22

Фото: GLOBAL LOOK press/irkut. com
Надежда только на ближний бой

Российский истребитель Су-30СМ, построенный на базе "Фланкера" Су-27, недолго продержится против американского F-22 пятого поколения. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, анализируя возможные сценарии развития событий в Сирии. Более того, по мнению NI, F-22 просто "вытрут пол" истребителями ВКС РФ, хотя Су-30СМ – "довольно способный истребитель четвертого поколения".

Тем не менее у него нет шансов против F-22, и особенно на дальних расстояниях, за пределами видимости. Американский истребитель превосходит российский по всем параметрам, за исключением радиуса и боевой нагрузки. Но датчики и стелс-технологии "двадцать второго" позволят ему уничтожить Су-30СМ до того, как как российский летчик поймет, что происходит.

По теме

Неслучайно в ходе регулярных учебных воздушных боев четверка F-22 тренируется против двадцати истребителей четвертого поколения и обычно одерживает верх.

У Су-30СМ появится шанс, если российским летчикам улыбнется удача и они увидят F-22 своими глазами. Вот тогда, в ближнем бою, своими ракетами Р-73, созданными специально для высокоманевренного ближнего боя, Су-30СМ могут поразить F-22, которые до сих используют устаревшие AIM-9M Sidewinder.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photosНекоторые эксперты вполне допускают такой вариант, так как полагают, что война стелсов на расстоянии будет вестись первые несколько дней, а затем начнутся ближние бои, мало отличающиеся от тех, которые происходили во время Второй мировой войны. Разве что со скоростями побольше. F-22 будут эффективны в отдельно взятых боевых операциях, но в общей "свалке войны" они превратятся в обычные истребители .

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Не продержатся и минуты: американцы признали поражение Украины на Азове

Нападение на Россию станет фатальным для ВМС Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей