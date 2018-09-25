У Су-30СМ нет шансов против F-22

Надежда только на ближний бой

Российский истребитель Су-30СМ, построенный на базе "Фланкера" Су-27, недолго продержится против американского F-22 пятого поколения. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, анализируя возможные сценарии развития событий в Сирии. Более того, по мнению NI, F-22 просто "вытрут пол" истребителями ВКС РФ, хотя Су-30СМ – "довольно способный истребитель четвертого поколения".

Тем не менее у него нет шансов против F-22, и особенно на дальних расстояниях, за пределами видимости. Американский истребитель превосходит российский по всем параметрам, за исключением радиуса и боевой нагрузки. Но датчики и стелс-технологии "двадцать второго" позволят ему уничтожить Су-30СМ до того, как как российский летчик поймет, что происходит.

Неслучайно в ходе регулярных учебных воздушных боев четверка F-22 тренируется против двадцати истребителей четвертого поколения и обычно одерживает верх.



У Су-30СМ появится шанс, если российским летчикам улыбнется удача и они увидят F-22 своими глазами. Вот тогда, в ближнем бою, своими ракетами Р-73, созданными специально для высокоманевренного ближнего боя, Су-30СМ могут поразить F-22, которые до сих используют устаревшие AIM-9M Sidewinder.

Некоторые эксперты вполне допускают такой вариант, так как полагают, что война стелсов на расстоянии будет вестись первые несколько дней, а затем начнутся ближние бои, мало отличающиеся от тех, которые происходили во время Второй мировой войны. Разве что со скоростями побольше. F-22 будут эффективны в отдельно взятых боевых операциях, но в общей "свалке войны" они превратятся в обычные истребители .