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"Бук-М3" уничтожил крылатые ракеты

Фото: mil.ru
Новейший ЗРК прошел "обкатку" под Астраханью

Новейшая версия российского ЗРК средней и малой дальности "Бук-М3" впервые была опробована на учениях. Стрельбы проходили на полигоне "Капустин Яр" ночью. Вдобавок зенитчиков "глушили" радиолокационными помехами.

Как сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, огонь велся по скоростным целям, которые имитировали налет оперативно-тактической авиации. Мишенями стали крылатые ракеты, выпущенные на удалении более 100 километров.

"Бук-М3" – это глубоко модернизированная версия предыдущего "Бук-М2". Система вооружена новыми ракетами 9М317М и способна работать в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Дивизион "Бук-М3" может обстреливать 36 целей на дальности от 2,5 км до 70 км, летящих на высоте до 35 километров. В войска комплексы поступили в конце 2017 г., но пока их немного. Зато "Бук-М2Э" прошел боевое крещение в Сирии.

Александр ИЛЬИН
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