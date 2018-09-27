США записали "царь-торпеду" в психологическое оружие

На Западе усомнились в эффективности "Посейдона"

После того как Россия объявила о создании термоядерной торпеды на атомной силовой установке, которая может вызвать цунами и смыть американские города, в США не устают задавать вопрос, а вдруг русские ее действительно запустят?

"Посейдон" или "Статус-6", как ранее называли этот проект – это, по сути, реанимация программы 100-мегатонной торпеды Т-15, которую придумал академик Сахаров. Проект не удалось довести до конца, так как ученые не смогли разработать компактный ядерный реактор. Но теперь, как заявляют российские военные, решение найдено, и на данный момент смертоносная лодка-торпеда проходит испытания.

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Она движется со скоростью более 180 км/час и способна идти на глубине 1000 метров, что делает ее уничтожение крайне проблематичным. Однако по мнению американских экспертов, "Посейдон" – скорее психологическое оружие Кремля, чем реальная боевая торпеда.

Во-первых, она слишком медленная, по сравнению с баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Если ракета и достигнет цели, это произойдет в момент, когда все уже будет кончено. К слову, послать команду "отбой" будет уже нельзя.

Во-вторых, на такой скорости торпеда будет производить большой шум, и ее неизбежно засекут системой SOSUS или с американских подлодок сонаром.

Как полагают авторы военного блога Covert Shore, у НАТО есть несколько способов, чтобы обезвредить монстра. Прежде всего, подходы к городам можно "засеять" сетями мин-сенсоров, куда, словно огромная рыба попадет "Посейдон".

Кроме того, торпеду могут уничтожить с подлодок или кораблей гиперзвуковыми глайдерами, которые сейчас активно разрабатывает Пентагон. Пуск аппарата засекут субмарины, действующие в Северной Атлантике.



Могут поразить "Посейдон", по мнению американских аналитиков, и торпеды с небольшим ядерным зарядом, запущенные с подводных лодок. Чтобы противостоять новой угрозе, США и Великобритании просто придется их разработать. По сути, это будут беспилотные подводные аппараты с боевым зарядом, которые отправятся на перехват российскому "Посейдону".

Роботизированный комплекс "Посейдон", равно как и крылатая ракета на ядерной установке неограниченного радиуса действия пока самые далекие от реализации проекты Минобороны из тех, которые были озвучены на обращении Федеральному собранию 1 марта. Видео ракеты было показано в ролике Минобороны, однако по данным разведки США, далеко она пока не улетела. Но испытания продолжаются.

Наиболее "осязаемым" остается гиперзвуковой "Кинжал" его уже вовсе запускают с МиГ-31 и Ту-22М. Есть данные и о тестировании лазера "Пересвет", а также гиперзвукового блока "Авангард". В перспективе его будут запускать с ракеты "Сармат".