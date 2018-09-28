Боевая операция F-35B попала на видео

Истребитель отбомбился по "Талибану"

США не стали затягивать с боевым крещением F-35 и провели его накануне, уже успели выпустить видео. На нем во время ночной подготовки истребителей к боевому вылету засветились корректируемые бомбы JDAM, а также боекомплект снарядов для авиапушки GAU-22/A калибра 25 мм, которая могла понадобиться летчику для самообороны. Кадры с вертикальной посадкой могли быть сделаны раньше. Взлет осуществлялся с палубы десантного корабля USS Essex.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, удар по боевикам движения "Талибан" нанесли F-35B из состава 13-го экспедиционного корпуса морской пехоты США.

Вся история очень напоминает пиар нового палубного истребителя пятого поколения для поддержания интереса со стороны европейских государств и Японии с Израилем, которые являются основными покупателями самолета. Критика F-35B продолжается, в частности противники самолета уверяют, что на нем не были исправлены так называемые "критические недостатки", которые могут поставить под угрозу здоровье и даже жизнь летчиков. Чтобы рассеять сомнения, США был просто необходим боевой вылет. А в ближайшее время стоит ожидать и применение F-35 в Сирии Израилем.