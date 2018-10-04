"Сатана-2" взлетела с Плесецка

В Минобороны рассказали о пусках баллистических ракет

Воздушно-космические войска России с декабря прошлого года провели два пуска новейших межконтинентальных ракет "Сармат", а также один пуск РС-24 "Ярса". Об этом сообщило Минобороны в пресс-релизе, посвященном Дню космических войск России.

С того же космодрома Плесецк военные запустили ракету космического назначения среднего класса "Союз-2.1б", ракету легкого класса "Союз-2.1в" и "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения.

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Кроме того, в рамках несения боевого дежурства специалисты Главного центра разведки космической обстановки приняли на сопровождение около 900 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты свыше 500 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 180 космических объектов, выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Стоит отметить, что летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в начале следующего года, до этого проводились только бросковые.